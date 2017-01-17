В минувший выходной, первый, по-настоящему солнечный день нового 2017 года, десятки тысяч жителей городов и районов Согдийской области вышли на первый в этом году массовый «хашар» по благоустройству и озеленению площадей, скверов и улиц.

В областном центре общегородской хашар по посадке саженцев на одном из главных проспектов города Худжанда «Истиклол» возглавили председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири и мэр города Худжанда Шариф Шарифзода.

Вдоль этого проспекта, общая длина которого около 5 км и который венчает грандиозная стела «Истиклол», открытая в честь 25-летия независимости страны при участии лидера нации Эмомали Рахмона, будут посажены вечнозеленые ели сорта «ардач».

Глава области также обратил внимание руководства мэрии на благоустройство проспекта и поэтапное обновление иллюминации и освещения улицы. Пользуясь случаем, Абдурахмон Кодири ознакомился с состоянием ряда смежных улиц и махаллей, и дал поручения ответственным лицам по устранению существующих недостатков.

Отметим, что до настоящего времени в областном центре посажено более 700 различных саженцев, а в целом в городе будет высажено свыше 2000 декоративных и вечнозеленых деревьев. С наступлением весны на первом этапе с целью благоустройства Худжанда на проспектах и улицах, скверах и парках будет посажено 500 тысяч местных сортов и 200 тысяч голландских цветов.