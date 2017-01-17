В ЦА страх всегда вызывали возможные последствия в случае землетрясения в районе Сарезского озера.

Таджикистан в снижении рисков стихийных бедствий переходит к новому принципу действий: от «что делать» к «как делать». Но не может обойтись без участия международных программ и отказаться от совместных действий с соседними странами.

Стихийные бедствия, как известно, нельзя предотвратить, но о них можно предупредить население и снизить риск, связанный с их последствиями.

Тщательное планирование, готовность и меры по смягчению последствий могут предотвратить превращение стихийных угроз в бедствия. Согласно оценке ООН, ежегодные инвестиции в сокращение риска стихийных бедствий, составляющие $6 миллиардов по всему миру, могут привести к экономии до $360 миллиардов. Другими словами, каждый 1 доллар, вложенный в снижение риска стихийных бедствий, принесет экономию в будущем 60 долларов.

В решении этой проблемы ключевой структурой в Таджикистане является Национальная платформа по снижению риска стихийных бедствий. Улучшение координации между госструктурами, разработка и реализация стратегии по снижению риска и выделение средств являются ключевыми пунктами деятельности этой платформы.

Уязвимый регион

Согласно информации гуманитарного департамента Европейской комиссии (ECHO), только за последние десять лет оползни, наводнения и землетрясения в регионе Центральная Азия привели к гибели около 2500 человек и нанесли серьезный ущерб еще 6 миллионам (это почти 10 процентов населения региона) человек.

Оползни и наводнения постоянно угрожают населению и экономике региона; это же относится и к риску катастрофических землетрясений, поскольку Центральная Азия расположена в зоне повышенной сейсмической активности.

Согласно оценке НПО GeoHazards International, существует почти 40%-я вероятность того, что в ближайшие 20 лет в одном из городов Центральной Азии может произойти крупное землетрясение. Если соответствующие меры не будут приняты, землетрясение такой силы может погубить тысячи людей и иметь долгосрочные катастрофические последствия для экономики.

Таджикистан наряду с Кыргызстаном является наиболее уязвимой в этом отношении страной, поскольку не только подвержен стихийным бедствиям, но и имеет ограниченные финансовые ресурсы и низкую устойчивость к внешним воздействиям.

По данным КЧС, только за первую половину 2016 года на территории нашей страны техногенных катастроф природного характера было зафиксировано более сорока. Это были грозы с молниями и градом, шквалистые ветры, камнепады. Наиболее разрушительными были сели, которые нанесли огромный материальный ущерб жилым зданиям на сумму более 122 миллиона сомони.

По словам экспертов, участвовавших в заседании Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий, прошедшем в Душанбе, снижение риска бедствий тесно связано с экономикой - борьбой против бедности и устойчивым развитием страны. Эффективные стратегии предотвращения риска не только сэкономят миллионы долларов, но и сберегут человеческие жизни. Средства, которые сегодня расходуют на оказание помощи и спасение, можно было бы вложить в обеспечение равномерного и устойчивого развития, которое еще больше сократит риск бедствий.

В Таджикистане хотя и наблюдается включение вопросов снижения риска в официальные программы и политику в сфере развития, но в целом управление в чрезвычайных ситуациях все еще ориентировано на помощь и спасение.

Международные организации также часто оказывают гуманитарную и методическую помощь.

Но нужно уже выходить на новый уровень – оказывать помощь не только во время беды и для преодоления последствий стихии, но и помочь устойчивому развитию регионов, которые больше всего подвержены стихийным бедствиям.

А этого можно добиться скоординированными действиями всех госструктур и ведомств, а не рассчитывать только на возможности КЧС, которых не хватает для обеспечения экономической устойчивости всех регионов страны.

Поэтому в докладе руководителя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Рустама Назарзода акцент был сделан именно на координации действий всех структур республики в целях снижения риска стихийных бедствий.

Одним словом, можно констатировать, что Таджикистан находится на пороге перехода от «управления бедствиями» к «управлению риском бедствий». Кроме того, акцент будет сделан на средствах выполнения программы на всех уровнях с переходом от «что делать» к «как делать».

Польза Сендайской программы

В этом контексте решать задачи развития экономики и ликвидации нищеты невозможно без создания потенциала противодействия бедствиям.

Одним из международных форматов снижения риска бедствий стала Сендайская рамочная программа на 2015–2030 годы, подписанная, в частности, и нашей страной.

Соглашение предусматривает действия по четырем направлениям: понимание риска бедствий; улучшение организационно-правовых рамок управления риском бедствий; инвестиции в меры по снижению риска бедствий; обеспечение эффективного реагирования и готовности к риску бедствий, внедрение принципа «сделать лучше, чем было» в деятельность по восстановлению, реабилитации и реконструкции. В одной формуле это означает: понять, предотвратить, преодолеть.

Как известно, бедствия не знают границ. Поэтому так важно международное сотрудничество.

По информации КЧС Таджикистана, в первом квартале наступившего года в Душанбе должна состояться встреча руководителей служб по чрезвычайным ситуациям стран Центральной Азии и Кавказа, где будет продолжено обсуждение темы взаимодействия стран региона в решении данной проблемы.

В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки к глобальному форуму - пятой сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий, которая пройдет с 22 по 26 мая в Мексике, в городе Канкун, и определения совместной позиции стран региона по этой проблеме.

В 2016 году Таджикистан по линии снижения рисков стихийных бедствий заключил соглашения с Программой развития ООН и правительством Японии, трастовым фондом РФ, Фондом шейха Салмана, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

Как утверждает КЧС, эти проекты начнут действовать с этого года и будут работать на основе Сендайской платформы.