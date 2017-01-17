АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18  ЯНВАРЯ 2017

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция по итогам 2016 года Комитета по строительству и архитектуре при правительстве Таджикистана. Начало в 9:00.  Здесь же в 14:00 перед журналистами выступит руководство Минсельхоза страны.

- В здании Высшего экономического суда республики состоится пресс-конференция по итогам 2016 года. Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ЯНВАРЯ

1936 – Для всенародного обсуждения опубликован проект Конституции СССР, принятой сессией Верховного Совета СССР 5 декабря этого же года.

1974 - В СССР учреждены орден Трудовой Славы трех степеней и медаль «Ветерана труда».

2016 - Узбекистан облегчил Таджикистану транзит через свою железнодорожную территорию.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области -  Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер  восточный  3-8. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 8-13 мороза,  днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег) туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области -  Облачно, преимущественно без  осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 8-13 мороза, местами 16-21 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, (в районе Булункуля  37-39 мороза), днем 16-21 мороза,  (в районе Булункуля  23-25 мороза.

По районам республиканского подчинения –  Облачно, местами небольшие осадки (дождь, снег), в отдельных районах туман.  Ветер  восточный  3-8 м/с.  Температура: в долинах ночью  -4+1,  днем  6-11 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 16 мороза, днем   1-6 мороза.

По городу Душанбе –    Облачно, временами  небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью  -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд –   Переменная облачность, без осадков. Ветер  восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Курган -  Облачно, небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1,  днем 7-9 тепла.

По городу Хорог –  Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 4-6 мороза.

 