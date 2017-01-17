Каждый год, 17 января, в день рождения Бенджамина Франклина, в 12 лет сделавшего свое первое открытие, вся планета отмечает День детских изобретений, без которых мы сегодня не знали бы, например, что такое шрифт Брайля, меховые наушники, пластилин, плавательные ласты и многие другие ставшие уже привычными вещи.

Ласты и кресло-качалка

Бенджамин Франклин считается одним из самых выдающихся американцев в истории. Он был и государственным деятелем, и ученым, и дипломатом, и журналистом, и талантливым изобретателем. Родился он 17 января 1706 года, был 15-м по счету ребенком в семье из 17. Отец Бенждамина Франклина был ремесленником, эмигрировавшим в США из Англии. Скорей всего, именно от отца юный Бен унаследовал тягу к созданию различных вещей и устройств своими руками.

Бенджамин Франклин (его портрет изображен на стодолларовой купюре)

Одним из первых изобретений Бенджамина Франклина, которое он, кстати, сделал в 12 лет, считаются плавательные ласты — те самые, без которых сегодня не обходится ни один дайвер.

В более взрослом возрасте Франклин продолжил свое увлечение изобретениями, и благодаря ему мир узнал, например, что порох можно взрывать электрической искрой и что на кресле можно качаться.

Некоторые умозаключения учёного на десятилетия вперёд опередили эпоху. Франклин ввёл обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привёл доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, а в 1784 году изобрёл бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия учёного.

Конечно же, Бенджамин Франклин был далеко не единственным изобретателем, чей талант проявился еще в детстве - история знает и много других замечательных имен.

Калькулятор

Самым старым детским изобретением можно считать калькулятор, вернее, его прототип. В 1642 году придумал 18-летний Блез Паскаль. Считающую машинку он сделал, чтобы помочь отцу, тот был сборщиком налогов. Аппарат мог складывать, а также вычитать двузначные числа. В память о гениальном юноше увековечили в 1968 году. Один из языков программирования назвали PASCAL.

Шрифт для незрячих

Луи Брайль в три года потерял зрение из-за воспаления глаз, после того как мальчик поранился сапожным шилом в мастерской отца. В 15 лет Луи создал рельефно-точечный тактильный шрифт. Это было в 1825 году.

С тех пор незрячие люди могут читать и писать. А этот особый способ нанесения букв назвали в честь изобретателя Брайля. Первой книгой, которая была напечатана этим шрифтом, стала «История Франции», вышедшая в 1837 году.

Батут

Наверняка в детстве многие из нас любили прыгать на батуте. Так вот, этот предмет также был изобретен подростком – 16-летним Джорджем Ниссеном. В 1930 году мальчик заметил, как гимнасты в конце выступления прыгают на сетку для страховки.

Источник: BEST SECRETS

На этом их выход заканчивался, однако, смышленого подростка это вдохновило, и он принял решение создать такую «подпрыгивающую установку», которая давала бы возможность прыгать и совершать в воздухе разные трюки. Результат налицо: и наши дети обожают батуты, совершенно не умея проходить мимо них спокойно.

Снегоход

15-летний изобретатель из Канады Жозеф-Арман Бомбардье в 1922 году создал первую конструкцию снегохода за неделю: в дело пошли запчасти от старого «Форда», подаренного отцом сыну в день рождения. Устройство проехало около мили. Брат Армана Леопольд управлял снегоходом с помощью двух веревок, которые были завязаны на полозьях, а Арман контролировал вручную подачу топлива. В дальнейшем Арман продолжил заниматься изобретениями разнообразных технических устройств, а к идее снегохода вернулся лишь в 1957 году.

Снегоход получил название «Ski-Doo» и был запущен в серийное производство. Сейчас «Ski-Doo» является одной из самых популярных марок снегоходов.

Меховые наушники

Знаете ли вы, что одному из самых известных головных уборов, меховым наушникам, уже почти 150 лет? 15-летний американец Честер Гринвуд в 1873 году изобрел наушники от холода. У первых таких наушников, которые по просьбе подростка сделала его бабушка, с внешней стороны был мех бобра, а с внутренней — бархат. 13 марта 1877 года Честеру удалось запатентовать свое изобретение.

Последующие 60 лет своей жизни он посвятил разработке и производству средств защиты ушей от шумов и холода. В его честь, в штате Мэн с 1977 года отмечается праздник — День Честера Гринвуда (21 декабря).

Фруктовый лед

Пожалуй, самое вкусное и удивительное по своей простоте открытие сделал 11-летний житель Калифорнии Фрэнк Ипперсон. Однажды деревянной палочкой он размешал в воде порошок для изготовления шипучки и забыл недопитый стакан на улице. В ту ночь сильно подморозило - так на прилавках с мороженным появился фруктовый лед. Спустя год мальчик стал продавать свое изобретение в парках и возле кинотеатров, но повзрослев, решил заниматься продажей недвижимости.

Лишь спустя 20 лет он запатентовал свое изобретение и наладил серийное производство. В годы экономического кризиса в США это мороженое выпускали с двумя палочками, чтобы им можно было с кем-нибудь поделиться.

Пластилин

Пластилин обязан своим появлением внучке производителя клея для обоев Клео Маквикера. Средство, использовавшееся для очищения обоев от угольной пыли, девочка предложила своему деду использовать для игры. Из вещества убрали чистящий компонент, добавив красители.

Флаг Аляски

Дети известны не только прикладными изобретениями, но и победами в политических конкурсах. 13-летний Бенни Бенсон, имевший русско-алеутско-шведское происхождение, предложил эскиз флага Аляски. И в 1926 году именно его рисунок стал официальным символом штата.

Википедия

Диагностика рака на ранних стадиях

Американский школьник Джек Андрака создал в 15 лет прототип тест-системы для диагностики рака поджелудочной железы на ранней стадии. Этот тест в 168 раз быстрее всех существующих на сегодняшний день разработок, при этом он в 26 тысяч раз (!) раз дешевле аналогов и ставит точный диагноз почти в 100 процентах случаев.

Сноб

За это изобретение компания Intel (занимающаяся поддержкой юных дарований) присудила Джеку Андраку грант в размере 75 тысяч долларов.

Что-либо изобретать и придумывать - это заложено природой и генами в детях, поэтому никогда не ограничивайте фантазию и стремления своих чад, возможно, что растёт новый выдающийся изобретатель.