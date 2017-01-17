17 января легенде бокса Мохаммеду Али могло исполниться 75 лет. Али впервые примерил боксерские перчатки в 13 лет, а уже в 18 стал олимпийским чемпионом в полутяжелом весе.

С 1964-го по 1966-й Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) ежегодно становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а в 1974-м он вернул себе этот титул и удерживал его в течение еще трех лет. «Порхать как бабочка и жалить как пчела» — эта тактическая схема, придуманная Али, была позже взята на вооружение многими боксерами во всем мире.

Мохаммед Али Reuters 1 /12

Один из самых знаменитых поединков Али с великим Джо Фрейзером состоялся в 1971 году на площадке спортивного дворца «Медисон-сквер-гарден», а в 1974-м он провел в Киншасе против Джорджа Формана легендарный бой, который получил от журналистов имя «Грохот в джунглях».

В 1981-м Мохаммед Али в последний раз вышел на профессиональный ринг, проиграв Тревору Бербику единогласным решением судей. «Величайший» ушел из жизни 3 июня 2016 года в одной из больниц Скоттсдейла (США), куда был госпитализирован из-за проблем с легкими. Спортсмен страдал от болезни Паркинсона, которую у него диагностировали в 1984 году.