20 января Дональд Трамп положит руку на Библию, стоя на трибуне перед Капитолием, произнесет присягу и официально вступит в должность президента США — а затем выступит с речью. Трамп обещал, что инаугурация станет «величайшей в истории», но от участия в церемонии то и дело отказываются музыканты и политики, а либеральная пресса призывает бойкотировать мероприятие. «Медуза» рассказывает, как пройдет инаугурация.

Инаугурация

Церемония вступления избранного президента США в должность начнется в пятницу, 20 января, в 9:30 утра по местному времени в Вашингтоне, округ Колумбия, перед зданием Капитолия. Первые два часа отведены музыке, речи стартуют в 11:30 утра (19:30 по московскому времени). Ожидается, что примерно к полудню (20:00 по Москве) Дональд Трамп произнесет присягу и большую речь. Лозунг инаугурационного послания такой же, как и предвыборный слоган: «Снова сделаем Америку великой!» После этого Трамп официально станет действующим президентом США.

Комментировать инаугурацию будет 58-летний Стив Рэй, радиоведущий и диктор, работавший с бейсбольной командой «Вашингтон Нейшеналс». Рэй занял место 89-летнего диктора Чарльза Бротмана, который вел инаугурационные парады бессменно с 1957 года. Бротман очень расстроился, что его не позвали вести парад. «Я почувствовал, будто меня Мохаммед Али ударил в живот», — так описал свои эмоции диктор.

На инаугурацию приедут четверо из пяти здравствующих политиков, занимавших пост президента США: Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама. 92-летний Джордж Буш-старший церемонию пропустит по состоянию здоровья. Придет на инаугурацию и соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Зато ее проигнорируют более двух десятков сенаторов: они решили объявить бойкот церемонии после того, как Трамп вступил в заочную перепалку с крайне уважаемым борцом за права чернокожих Джоном Льюисом: политик назвал избрание Трампа нелегитимным, а тот заявил, что Льюис занимается «только болтовней». Все бойкотирующие — члены Демократической партии.

После церемонии у Капитолия сторонники Трампа пройдут маршем до Белого дома, а затем в столице США состоятся инаугурационные балы. Два из них посетит сам президент и его напарник Майк Пенс.

Кантри и хор мормонов

Одна из важнейших частей инаугурации — музыкальные выступления. На первой инаугурации Барака Обамы, к примеру, пела Арета Франклин, Джорджа Буша-младшего с вступлением в должность в 2001 году поздравляли Рики Мартин и Джессика Симпсон, а на мероприятиях в честь президентства Билла Клинтона играли Fleetwood Mac и Боб Дилан. У Трампа с исполнителями дела идут не очень: по слухам, он звал Элтона Джона, Селин Дион и Андреа Бочелли — но получил отказ.

В итоге непосредственно на церемонии инаугурации выступит Мормонский храмовый хор (оркестр со 170-летней историей и наградами «Грэмми» и «Эмми»), 16-летняя участница шоу талантов Джеки Эванко и танцевальная труппа The Rockettes. За день до инаугурации на праздничном мероприятии появятся 3 Doors Down, кантри-певцы Тоби Кит и Ли Гринвуд и военные оркестры. В последний момент участвовать в инаугурации отказалась певица Дженнифер Холлидей — она объяснила, что хотела помочь Америке объединиться, но в конце концов отказалась, выразив тем самым поддержку ЛГБТ-сообществу (хотя есть сведения, что ее семья получала угрозы из-за того, что ей предстоит выступать перед Трампом). Кроме того, взяла отвод и группа B Street Band, исполняющая песни Брюса Спрингстина — хотя первоначально она была заявлена в списке артистов на инаугурации. Также известно, что одна из участниц Мормонского храмового хорауволилась из коллектива.

Представители Трампа ранее объясняли отсутствие громких имен среди музыкантов на инаугурации тем, что миллиардер — и так самая главная знаменитость, и он не хочет превращать событие в «празднование как в цирке».

Акции протеста

В Вашингтоне в день инаугурации заявлены сразу несколько акций протеста против избрания Трампа на пост президента США. Планируется антивоенная демонстрация, акция в поддержку легализации марихуаны (ее участники собираются зажечь 4200 сигареты с наркотиком на пятой минуте выступления Трампа), акция протеста во время парада сторонников Трампа и несколько других мероприятий. При этом организация «Байкеры за Трампа» обещает собрать пять тысяч мотоциклистов, которые организуют «стену из мяса» между сторонниками Трампа и его противниками на инаугурационном параде.

Самая крупная и значимая акция протеста запланирована на следующий день после инаугурации, 21 января, — «Марш женщин» в Вашингтоне. В нем собираются участвовать Эми Шумер, Кэти Пэрри, Джулианна Мур и другие знаменитости. Организаторы называют шествие не акцией протеста против избрания Трампа президентом США, а событием, которое «пошлет нашему новому правительству мощный сигнал в первый день работы». На акцию приглашают всех желающих; ожидается, что придут до 200 тысяч человек.