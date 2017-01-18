Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к осмотру места крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком, в результате которого погибли 38 человек. МАК возглавляет комиссию по расследованию данного ЧП. В общей сложности в поисковой операции сейчас задействованы около 300 человек.

Для объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы в Бишкек прибыла комиссия в составе шестерых экспертов МАК СНГ, председателем комиссии назначен Леонид Каширский.

Кроме того, в качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию от государства-разработчика и государства-эксплуатанта в работе экспертной группы примут участие команды национального совета по безопасности на транспорте США и национального совета по расследованию происшествий Турецкой Республики. Координацией работы комиссии будет заниматься агентство гражданской авиации Киргизии.

"Эксперты МАК сейчас работают на месте происшествия", — сообщили в МЧС республики РИА Новости. По его словам, на месте крушения утром в среду продолжились поисковые работы и разбор завалов. В этом задействованы 300 спасателей МЧС.

"Инженерная техника пока к работе не привлекается, до тех пор, пока эксперты не закончат видеосъёмку и описание места происшествия", — отметил собеседник агентства.

Принадлежащий турецкой авиакомпании грузовой Boeing потерпел крушение 16 января в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии.

Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены около 30 частных домов. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе всех четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Киргизии, из которых — 16 детей.