Американка Саммер Зервос подала в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства против избранного президента США Дональда Трампа, передает USA Today.

«Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска», — заявила адвокат Глория Оллред.

При этом правозащитник, отвечая на вопрос журналистов, почему иск был подан за несколько дней до инаугурации Трампа, заявила: «А почему не сейчас? Необходимо много мужества, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете».

Саммер Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре прошлого года. Тогда она рассказала, что миллиардер домогался до нее в 2007 году в номере отеля Beverly Hills.

В течение президентской гонки Дональда Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, которые якобы были совершены им в разные годы. Так, американская порноактриса Джессика Дрейк в октябре прошлого года во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. В свою очередь с такими же обвинениями выступила бывшая «Мисс Финляндия» Нинни Лааксонен. Кроме того, женщина под псевдонимом Джейн Доуподала иск в суд по поводу домогательств Трампа в 1994 году, однако позже его отозвала.