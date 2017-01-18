Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вице-президент Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер обсудили состояние и перспективы сотрудничества между РТ и ВБ.

Было подчеркнуто, что за период 23-летнего сотрудничества Всемирного банка с Таджикистаном были выделены гранты и льготные кредиты, а также техпомощь в сфере энергетики, на поддержку госбюджета, аграрного и социального сектора, сообщает пресс-служба главы государства.

До сего дня для реализации различных проектов в Таджикистан со стороны ВБ направлены свыше 350 миллионов долларов США в качестве инвестиций.

Стороны, выразив удовлетворение уровнем сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам реализации проектов CASA-1000, реконструкции Нурекской ГЭС, пути изыскания дополнительных средств для их финансирования.