По центру - председатель Комитета по архитектуре и строительству РТ Джамшед Ахмадзода.

Генеральные планы 39 городов Таджикистана уже пересмотрены и утверждены, оставшиеся 26 городов ждут внесения изменений в свои генпланы.

Как сообщил 18 января в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года председатель Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Джамшед Ахмадзода, в минувшем году Комитет по архитектуре и строительству при правительстве РТ использовал инвестиций на сумму 11 млрд 74 млн 773 тыс. сомони

Из этой суммы, по словам Ахмадзода, введено в действие основных фондов на сумму 4 млрд 968 млн 821 тыс. сомони, а объем выполненных строительно-монтажных работ составил 8 млрд 139 млн 564 тыс. сомони.

«За минувший год было сдано в эксплуатацию 1 млн 170 тыс. 277 кв. метров жилья, общеобразовательные школы на 9146 ученических мест, поликлиники на 1231 посещений, больницы на 745 коек и дошкольные учреждения на 1089 мест», - сказал Ахмадзода.

Кроме этого, глава комитета подчеркнул, что по состоянию на конец прошлого были утверждены генеральные планы 39 городов и районов республики.

«Согласно плану мероприятий Комитета, генпланы всех 65 городов и районов республики должны быть подготовлены и скорректированы до конца нынешнего года», - отметил Ахмадзода.

Кроме этого, отметил он, в 2016 году во всех городах Таджикистана было проведено более трех тысяч проверок качества строительно-монтажных работ на более тысячи объектах. По выявленным недостаткам наложены штрафные санкции в размере 508 тыс. сомони.

По словам Ахмадзода, в прошлом году 337 строительных организаций обратились за получением государственной лицензии на строительство, но выдано было только 305 лицензий. За этот период в комитет для проведения экспертизы было предоставлено 433 строительных проектов. «Экспертизу успешно прошли только 377 из них, остальные проекты либо аннулированы, либо временно приостановлены», - указал Ахмадзода.