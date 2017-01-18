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Портал Мeduza cоздал видеоролик на основе выступлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, коротко рассказывающий об взаимноотношении лидеров двух супердержав.
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