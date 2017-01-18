Существует не так много постулатов, в которые уже лично я верю без ссылки на источники, которые претерпели значительную историческую эволюцию, которые уже совершенно не нуждаются в релевантном научном исследовании. Но это лишь мое персоналистическо-субъективное верование.
Также как я свято верю в то, что Земля круглая, и она вращается вокруг Солнца, точно также я верю в то, что женщина тоже из рода человеческого, со своими отличными от мужских биолого-анатомическими особенностями. Это, собственно, единственное отличие между ними.
Мужчина есть противоположный пол, — не низший, не высший, а другой, — антипод, несхожий, контрастный.
Мужчина и женщина полярны как “+” и “-“, как “инь” и “янь”, как “белые” и “черные” клавиши рояля, за неимением одного не случится музыки или реакции.
Галилео Галилей, пристрастный к гелиоцентрической системе, искренне верил и доказывал, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но этот научно доказанный взгляд противоречил догматам церкви. Большое количество людей в те далекие века, говорили о том, что Земля плоская. Прошло каких-то триста с лишним лет, и в 1992 году папа римский Иоанн-Павел II произнёс речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие учёному приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца.
Христианские богословы и отцы церкви на полном серьёзе вели диспуты о том, есть ли у женщины душа — ведь Ева была создана Богом из ребра Адама.
Сначала сотворил Бог небо и землю.
Потом светила.
Потом он каждый день что-нибудь творил — и всякий раз убеждался, «что это прекрасно».
На шестой день Бог сотворил мужчину…
И ничего прекрасного не заметил.
На седьмой день он отдыхал и обдумывал усовершенствованный вариант.
В результате появилась женщина.
В том, что женщину Бог создал после, есть своя семантика, — художник, рисуя картину, сначала делает набросок, а затем создается и сам шедевр.
Австралийские биологи сделали и вовсе потрясающее открытие: за все время существования жизни на земле женские хромосомы остались неизменны, а мужские все время мутируют. Даже есть предположение, что мужская Y-хромосома — это мутация женской Х-хромосомы. В общем, Ева Создателя полностью устроила, а вот Адама он шлифует до сих пор :).
На тему человек женщина или нет, сломано немало копий, споры ведутся по сей день, а значит идет прогресс, поступательное движение...
В 2016 году (это между прочим 21 век) коллегия ученых из Саудовской Аравии пришла к немыслимому и невиданному доселе выводу. Они решили, что женщины в действительности являются млекопитающими, а значит, они должны быть наделены теми же правами, что другие животные из этого класса — верблюды, одногорбые верблюды и даже козы.
Еще вчера женщина в этой стране ценилась не более чем предмет домашнего обихода. Однако теперь женщина уже обладает правами животных. Раньше в Аравии женщина была как бездушное существо, но отныне это не так. Она, как минимум, ценится как верблюд или коза.
Представьте, прошло каких-то пару десятков веков, и женщина в Саудовской Аравии эволюционировала (мужчины одобрили) от прикроватной тумбочки до верблюдицы, ну, или от холодильника до козы. Эпохально!
Хотя, ислам с самого начала устанавливает равенство мужчин и женщин как представителей человеческого рода. В Коране говорится о том, что человек был создан изначально в двух видах — мужском и женском. «О люди, Мы создали вас мужчиной и женщиной» (49:13). В Коране в самом начале суры «Женщины» сказано: «О, люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из одной души…» (4:1), а значит есть куда расти…
Впрочем, у женщин с религией не складывается исторически. Почти все мировые культуры и религии содержат какой-либо миф или легенду, объясняющий, что произошло на рассвете истории, и признающий, что человечество утратило своё первоначальное направление и в определённый момент пошло по пути деградации и зла. Обаче, все мировые религии (монотеистические включительно) есть повторение друг друга, то во всех грехах вестимо виновата женщина.
~Например, в египетских историях содержится упоминание о потерянном золотом веке и смерти, причиной чего являлись «женщина-прародитель» и змий.
~Согласно индийским легендам Брахма бал совращен Шивой, которая убедила его, что цветок с дерева знаний сделает его бессмертным.
~В греческой мифологии широко известна истории с ящиком Пандоры. Пандора была женщиной, которая намеревалась выйти замуж за одного из богов до существования зла. Боги дали ей ящик и разрешили открыть его только после брачной ночи. Однако, она не смогла сдержать своё любопытство и открыла его, что навлекло ужасные несчастья и трагедии на человечество, на дне его, по воле Зевса, осталась только Надежда.
~В Библии все та же пресловутая Евa, со своим плодом с древа познания. (Между тем, миф о грехопадении встречается только в Библии. В Талмуде же говорится, что сначала змей хотел обратиться к Адаму, но потом подумал: «С ним говорить бесполезно. Он просто глина. Лучше обращусь к Еве — она податлива, любопытна и хочет все знать»).
В религии у женщины главная роль — «первогрешницы».
Но давайте представим, что женщина не поддалась бы никаким соблазнам, в этом случае, скорее всего первородный грех бы не состоялся. Так, время бы стояло на месте. Ничто бы не рождалось и не умирало. Мир был бы статичен. На первородный грех можно смотреть как на метафору, осознанного выбора. Делая выбор и принимая за него ответственность, человек расширяет рамки своего мира, при этом, конечно, теряет долю комфорта. Так, первородный грех можно сравнить с открытием нового измерения, подарившего человеку смерть и физическое страдание, тем не менее, не видя черного, человек не узнаёт и белого. Первородный грех, как поступок, конечно, не очень этичен, но очень смотрибельный.
Смерть дает смысл жизни — женщина есть даровательница жизни во всех смыслах…
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Aziz1 час назад
Что за бредовая статья. Словарный понос феминистки. Из-за таких "продвинутых" женщин институт семьи рушится. Марш на кухню.
ShaITan3 часа назад
terpet etu viskochku ne mogu, khotya lichno znakom
Android4 часа назад
"...В Талмуде же говорится, что сначала змей хотел обратиться к Адаму, но потом подумал: «С ним говорить бесполезно. Он просто глина. Лучше обращусь к Еве — она податлива, любопытна и хочет все знать»)..." змей знал, что Адама не взять обманом, и что Ева "любопытна" и не видит дальше носа, её можно разводить и кинуть вот поэтому выбор пал на женщину!
Алишер5 часов назад
Нет никакого бога и алаха! сколько можно в эту чушь верить?
ShaITan Алишер3 часа назад
Nakonecto edinomishlennik sredi svoikh nashelsa))) ochen rad.
Parampampam Алишер3 часа назад
И что теперь делать
камол5 часов назад
Поток сознания феменистки? Гипотеза о том, что наша планета имеет форму шара, существовала очень давно. Первым эту мысль высказал ещё в VI веке до нашей эры древнегреческий философ и математик Пифагор. Другой философ, Аристотель, живший в Древней Греции двумя веками позже, привёл наглядные доказательства шарообразности: ведь во время лунных затмений Земля отбрасывает на Луну тень именно круглой формы. А насчёт гелиоцентрического строения солнечной системы и вовсе, первым высказался Коперник. Извините!