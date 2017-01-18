Разрешения на ведение точечных застроек в Душанбе не выдается с 2015 года. «Добро» на возводимые здания были получены до этого времени.

Как сообщил 18 января на пресс-конференции по итогам прошлого года председатель Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Джамшед Ахмадзода, в 2015 году Комитет по архитектуре обратился с письмом к председателю города Душанбе с просьбой прекратить в столице точечные застройки.

- Комитет предложил разработанный специалистами план детального проектирования каждого участка, с учетом которого Комитет будет выносить заключения по каждому проекту, а мэрия соответственно выносить решения. Кроме того, в плане на каждом участке комитет предусмотрел обязательное наличие торговых точек, образовательных и медицинских учреждений и т.д., - сказал Ахмадзода.

Администрация Душанбе, по его словам, приняла данное предложение, и в течении года не было выдано ни одного решения по точечной застройке. Работы по строительству ряда точечных застроек ведутся на основании решений мэрии, выданных с 2011 по 2014 год. Новые решения по строительству в столице начали выноситься только в декабре 2016 года с учетом вынесенных нашим комитетом заключений, утверждает он.

Все здания выдержали 6 баллов

Относительно сейсмостойкости, соблюдения норм и правил строительства, Ахмадзода отметил, что все возводимые в столице здания полностью соответствуют нормам.

На вопрос журналиста «АП» о расстояниях между зданиями и упирающихся окнах друг в друга домах напротив и вероятности возникновения «эффекта домино», Ахмадзода заверил, что все здания проходят экспертизу и соответствуют действующим нормативам.

- Ранее строители руководствовались старыми, советскими нормативами. В Таджикистане приняты свои нормативы, согласно которым расстояние между домами немного сокращено. После декабрьского землетрясения 2015 года специалисты Комитета по архитектуре обследованы все новые и недавно сданные в эксплуатацию высотные здания, и ни в одном из них на основных несущих стенах не было обнаружено повреждений. После данного инспектирования в действующие нормативы были внесены изменения. Так, впредь запрещено возведение домов выше пяти этажей с заполнением несущих и самонесущих стен определенными видами каркасов. Разрешение на возведение высотных зданий разрешено только с учетом соблюдения требований с применением легких конструкций. В этом направлении наши проектировщики работают совместно со специалистами-сейсмологами АН РТ.

Практически все наши проектировщики использует для проектирования и расчета строительных конструкций технологию информационного моделирования «ЛИРА». Это широко применяемая и надежная программа с возможностями 3D и 2D визуализации расчетной схемы на всех этапах синтеза и анализа архитектурных моделей, созданных в различных графических программах. Все здания выдержали 6 балльное землетрясение 2015 года.

Столичные коммуникации требуют перемен

Относительно вопроса инженерных коммуникаций в столице, которые перегружены в связи с врезками в них новых жилых домов, Ахмадзода отметил, что в 2015 году этот вопрос был поднят в мэрии.

- Была создана комиссия, которая провела детальный анализ всего инфраструктурного хозяйства столицы. Была изучена система водоснабжения и водоотвода, были произведены полные расчеты по возможностям существующей системы, определены возможности и пределы. Отчеты по всей проведенной в этом направлении работе предоставлено в правительство страны. В ближайшем будущем будут разработаны определенные программы на основе проведенных нашими специалистами расчетов, которые отметили на необходимость скорейшей модернизации этой системы.

«Промзоны трогать не позволяем...»

На вопрос журналиста относительно строительства коттеджей на территории консервных комбинатов в Канибадаме и Исфаре и ряде других городов Согдийской области. Обратившиеся жители этих городов указывают на идущую полным ходом застройку территории промпредприятий имеющих функционирующую инфраструктуру в промышленных масштабах, Ахмадзода отметил, что действительно в Комитет поступало ряд проектов по выдаче разрешения на строительство коттеджей на территории промпредприятий.

- Разрешения на застройку территорий промпредприятий не дается. Мы не выдавали ни одного такого разрешения, - категорично заявил Ахмадзода.