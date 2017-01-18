АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ЯНВАРЯ 2017

- Итоговая пресс-конференция Министерства труда и занятости населения РТ состоится в Республиканском пресс-центре. Начало в 09:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ по итогам 2016 года. Начало в 11:00.

- «Таджикматлубот» даст итоговую пресс-конференцию в своем здании. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ЯНВАРЯ

1936 – Образованы Худжандский и Кумсангирский районы.

1949 - Открытие VIII съезда ЛКСМ Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 6-11 мороза, местами до 13-18 мороза, днем 2-7 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, (в районе Булункуля 34-36 мороза), днем 11-16 мороза, местами до 18-23 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, местами до 15 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.