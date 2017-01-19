Полузащитник национальной сборной Таджикистана Нозим Бободжонов продолжит свою карьеру в чемпионате Бахрейна.

21-летний Бободжонов перешел из душанбинского «Истиклола» в футбольный клуб «Бахрейн», сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана. Клуб, за который теперь будет играть таджикский полузащитник, после первого круга чемпионата Бахрейна занимает последнее, десятое место, набрав шесть очков.

До перехода в «Истиклол» Нозим Бободжонов выступал за дублирующие составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива», а также турсунзадевский «Регар-ТадАЗ».

Между тем, как сообщает ФФТ, определились соперники чемпиона Таджикистана, душанбинского «Истиклола» по контрольным матчам на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Первый спарринг на сборе в Анталии «Истиклол» проведет уже сегодня. Соперником душанбинского клуба станет двукратный чемпион Азербайджана клуб «Интер» (Баку). Затем 23 января соперником команды Мухсина Мухаммадиева станет «Кайсар», выступающий в премьер-лиге Казахстана. Представитель высшего дивизиона чемпионата Румынии ФК «Пандурий» станет третьим спарринг-партнером чемпиона Таджикистана. Эта встреча пройдет 26 января.

Заключительный контрольный матч на сборе в Турции «Истиклол» сыграет 30 января против красноярского «Енисея», который выступает в первом дивизионе чемпионата России. Все матчи пройдут на тренировочных полях отеля «The Sense Deluxe» в Анталии.