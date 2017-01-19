Посол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока принял участие в церемонии завершения проекта по восстановлению в Худжанде филиала Душанбинского протезно-ортопедического завода.

Данный проект был осуществлен в рамках Программы Правительства Японии по проектам безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP). Правительством Японии был предоставлен грант в размере 83 975 долларов США Худжанскому филиалу для наращивания производственных возможностей центра и улучшения качества предоставляемых реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями Согдийской области.

До реализации проекта люди с ограниченными возможностями из Согдийской области тратили больше средств и времени на поездки в Душанбе для прохождения реабилитации либо ремонта протезов на заводе. Проект был осуществлен в сотрудничестве со Специальным Фондом для оказания помощи инвалидам Международного комитета Красного Креста (МККК). Данная организация проводила мониторинг за процессом восстановления здания, а также со своей стороны предоставила новое медицинское и производственное оборудование. В настоящее время здание филиала в Худжанде полностью отремонтировано, и люди с ограниченными возможностями из Согдийской области получили доступ к таким услугам центра как физиотерапия, производство и ремонт протезов.

Посол Китаока в своем выступлении на церемонии отметил, что Программа Правительства Японии по проектам безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности способствует улучшению качества жизни местного населения, внося вклад в развитие сфер образования, инфраструктуры, сельского хозяйства и здравоохранения. Он также добавил, что данные проекты играют важную роль в дальнейшем расширении двухстороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Японией.

На церемонии завершения проекта также присутствовали Назира Гаффори, заместитель председателя Согдийской области, Клаудия Аззолини, глава Миссии МККК в Таджикистане, Джоул Найнингер, Глава Азиатского регионального офиса Специального Фонда для оказания помощи инвалидам и Хошим Косимов, директор Худжанского филиала протезно-ортопедического завода. Участники церемонии выразили слова благодарности Правительству и народу Японии за оказанную помощь.

Правительство Японии и впредь намерено вместе с народом Таджикистана продолжить оказывать свою поддержку для создания лучшего общества для всех людей.

Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью Официальной Программы Правительства Японии по развитию. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности предоставляются, преимущественно, местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство Японии поддержало 352 гуманитарных проекта на общую сумму 28,5 миллионов долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.