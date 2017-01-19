Мэр Душанбе Рустам Эмомали обязал своих заместителей, заместителей глав четырех столичных районов дежурить круглосуточно. Все контактные телефоны со списком дежурств опубликованы на официальном сайте мэрии – Dushanbe.tj.

Круглосуточные дежурства вице-мэров Душанбе, заместителей глав столичных районов продлятся до 28 февраля 2017 года. Данная мера направлена на то, чтобы в зимний период все проблемы жителей столицы решались оперативно, по звонку, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Дежурные несут персональную ответственность за решение проблем горожан, которые к ним обратятся.

Мэр Душанбе обратился к руководству энергохолдинга «Барки точик» с просьбой также на зимний период организовать подобные круглосуточные дежурства ответственных сотрудников.

Примечание: дни без звездочек - дежурство от 19 часов вечера до 8 часов утра, дни с одной звездочкой (*) - дежурство с 8 часов утра до 17 вечера, дни с двумя звездочками (**) - дежурство с 17 часов вечера до 8 часов утра.

Скачать список дежурств можно также по ссылке - http://dushanbe.tj/img/jadval-zguzaroni17.doc.

Напомним, круглосуточные дежурства для своих подчиненных в конце ноября прошлого года ввел бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев. По распоряжению бывшего градоначальника дежурства должны были действовать до 26 марта 2017 года.