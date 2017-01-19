На западе Казахстана около 700 работников нефтесервисной компании Oil Construction Company объявили голодовку. Они требуют сохранить независимую профсоюзную ассоциацию, ликвидированную по решению суда 4 января, сообщает агентство «Фергана».

К голодовке, объявленной 5 января работниками нефтесервисной компании Oil Construction Company, что на западе Казахстана, присоединились новые участники - нефтяники из этой же компании, работающие на месторождениях Жетыбай и Каламкас.

Кроме того, акцию протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) поддержал профсоюз управления буровых работ из западно-казахстанского города Жанаозена, входящий в структуру компании «Озенмунайгаз».

Все они требуют сохранить независимую профсоюзную ассоциацию, ликвидированную по решению чимкентского суда 4 января.

5 января несколько десятков работников Oil Construction Company, работающие в Актау, начали голодовку, подав заявление в городскую администрацию на проведение с 15 января официальной бессрочной голодовки. Начиная с указанной даты, число находящихся на «мокрой» голодовке выросло почти до четырехсот человек. 17 января к протестной акции присоединились сотрудники компании, работающие непосредственно на месторождениях.

Как сообщил Нурбек Кушакбаев, общественный инспектор по охране труда и работником профсоюза OCC, сейчас в голодовке участвует порядка семисот человек.

- Работа продолжается, мы работу не останавливали, работники работают, но просто отказываются от еды, - говорит Нурбек Кушакбаев. - Угрозы от властей поступают, они все время твердят, что это незаконно. Но ничего незаконного в этом нет: есть – не есть, это каждому самому решать.

В Актау голодовка происходит в помещении профсоюза Oil construction company, остальные сотрудники, работающие на месторождениях, просто отказываются от еды. Поскольку голодовка проводится вне публичных мест, то разрешения для ее проведения не требуется. Из-за этого власти пока не могут применить к участникам административных санкций.

Независимый профсоюз Oil Construction Company начитывает 1611 членов. Он, как и профсоюз управления буровых работ, входит в Конфедерацию независимых профсоюзов Казахстана.

Пока нет точной информации, будет ли сама КНПРК оспаривать судебное решение, так как 12 января на брифинге председатель профсоюзного объединения Лариса Харькова признала поражение.

Однако днем позже она сообщила о намерении продолжать отстаивать право на существование их организации. 7 января по заявлению одного из бывших членов КНПРК в отношении самой Ларисы Харьковой было возбуждено уголовное дело якобы за растрату средств.