Телекоммуникационный холдинг Telia Sonera сообщил, что налоговые органы Таджикистана оштрафовали мобильный оператор Tcell на 155 миллионов сомони. Это порядка 20 миллионов долларов.

В официальном заявлении холдинга на его сайте говорится, что 155 млн сомони были начислены в качестве задолженности по налогам и штрафов по итогам налоговой проверки, которая охватывала период с мая 2015 по июнь 2016 год.

В компании отмечают, что власти Таджикистана аргументируют свои налоговые претензии возможными доходами, которые никто не может гарантировать Tcell. «Они называют их нереализованными доходами. Но такого понятия в Налоговом законодательстве Таджикистана не существует», - говорится в заявлении телекоммуникационного холдинга.

В заявлении также отмечается, что начисленный штраф превышает прибыль мобильного оператора за весь 2015 год.

Вице-президент Telia Sonera Эмил Нильсон заявил, что в компании очень обеспокоены возникшей ситуацией, которая совершенно неприемлема. «В связи с возникшей ситуацией компания может столкнуться с серьезной финансовой нагрузкой», - заявил Эмил Нильсон.

Между тем, в Налоговом комитете Таджикистана сегодня не стали комментировать заявление Telia Sonera, заявив, что подробности будут озвучены завтра на итоговой пресс-конференции комитета.

Стоит напомнить, что 7 сентября Telia Company достигла соглашения о продаже Фонду Экономического Развития Ага Хана (AKFED) своей 60% доли в компании Central Asian Telecommunications Development B.V., контролирующей ЗАО «Индиго Таджикистан» или бренд Tcell. AKFED теперь является миноритарным акционером Central Asian Telecommunications Development B.V. с долей 40%.

Сумма сделки основана на оценке стоимости ЗАО «Индиго Таджикистан» в 66 миллионов долларов, из которых принадлежащая Telia Company доля в 60% соответствует 39 миллионам долларов, отмечалось в распространенном сообщении. Но другой подробной информации о том, что происходит с таджикским оператором после совершенной сделки, больше не предоставлялось.

Напомним, что в 2014 году штраф в размере 341 млн сомони был предъявлен другому сотовому оператору «Вавилон-М». Компания проиграла все суды с налоговыми органами. В настоящее время оператор погашает долг перед Налоговым комитетом по частям.