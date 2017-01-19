Власти города Душанбе намерены в первом полугодии 2017 года убрать со столичных трасс «Старексы» и «Мерседесы», и полностью заменить маршрутные такси автобусами и троллейбусами. В городе также останутся частные такси.

Директор госучреждения «Душанбенаклиетхизматрасон» («Пассажиргортранс») Гаюрбек Искандаров заявил «АП», во всем городе будет, как сейчас по проспекту Рудаки, где маршруткам проезд запрещен: по нему курсируют только автобусы, троллейбусы и такси.

«Цель этого - снижение транспортного потока и пробок в городе», - заявил глава «Пассажиргортранса».

По его словам, сейчас в городе Душанбе осуществляет извоз пассажиров более 3 тыс. 31 микроавтобусов. «Мы намерены заменить 8 микроавтобусов одним автобусом или троллейбусом. Пока точно не могу сказать, откуда будут закуплены автобусы и троллейбусы, но точно знаю, что уже к апрелю-маю они прибудут в Душанбе», - отметил Искандаров.

Гаюрбек почеркнул, что правительство города Душанбе объявит международный тендер на выборы поставщика пассажирского транспорта в столицу.

Напомним, 14 января министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода встретился в Душанбе с послом Беларуси в РТ Олегом Ивановым. На встрече был обсужден вопрос приобретения автобусов и дорожной техники белорусского производства на лизинговой основе.

У душанбинцев есть еще одно спасение: чтобы быстро и без помех добраться до нужного места многие пользуюся "трехсомоновыми" такси. Несмотря на то, что в городе они официально запрщены, водители такого траспорта все равно курсируют по улицам города.