Сельскохозяйственный сектор, который испытывает низкую производительность, поглощает 66% трудовых ресурсов республики, говорится в исследовании Азиатского банка развития под названием «Таджикистан: содействие диверсификации экспорта и роста».
Авторы исследования считают, что в своем стремлении стать страной с современной и динамичной индустриальной экономикой, Таджикистан сталкивается со сложностями в некоторых направлениях.
Аналитики банка, в частности, отмечают сложности с привлечением большего объема частных инвестиций, диверсификацией и модернизацией экспорта. Они рекомендуют создать дополнительные возможности для трудоустройства в несельскохозяйственном секторе.
«Страна может справиться с этими проблемами при условии устранения преград для частных инвестиций и улучшения деловой конъюнктуры», - подчеркивается в исследовании.
По мнению аналитиков АБР, будущий экономический рост Таджикистана, в первую очередь, зависит от динамично развивающегося промышленного сектора, который способен предоставить все возможности для достойного трудоустройства. «Стране особенно необходима активизация экспорта. Это создаст среду для адекватной и достойной занятости и позволит стабильно управлять валютными запасами, что, в свою очередь, поможет сохранить макроэкономическую стабильность и снизить уязвимость от внешних шоков», - полагают они.
Кроме того, отмечают авторы исследования, сельское хозяйство остается основным сектором, занятость, в котором остается одной из самых высоких в республике.
Аналитики считают, что существует большой потенциал для повышения результативности и производительности сельскохозяйственного сектора.
«Рост производительности сельского хозяйства поможет перенаправить избыточную рабочую силу в развивающиеся секторы промышленности и услуг и проконтролировать давление на заработную плату в только формирующихся новых экономических направлениях. Правительство Таджикистана сможет справиться с непростой задачей развития отраслей промышленности и услуг при условии наличия и соблюдения стратегической целевой политики, направленной на поддержку инновационных бизнес моделей на конкурентной основе. Это, в свою очередь, поможет интегрировать новую рабочую силу, генерированную из сельскохозяйственного сектора и за счет роста населения», - заключается в исследовании АБР.
Отметим, что правительство намерено в ближайшие 15 лет превратить аграрный Таджикистан в развитую индустриально-аграрную страну. Для этого планируется развивать предпринимательство и наращивать объем привлечения частных инвестиций.
Постоянный представитель АБР в РТ Си. Си. Ю считает, что Таджикистану необходимо создать приемлемые условия для ведения бизнеса и существенно улучшить инвестиционный климат, чтобы рассчитывать на развитие предпринимательства и привлечение частных инвестиций. Об этом он заявил журналистам в минувшую среду на пресс-конференции в Душанбе.
Он также заявил, что Азиатский банк развития в течение ближайших трех лет выделит Таджикистану финансовую помощь в размере 319 миллионов долларов.
Обновленная программа АБР в Таджикистане на 2017-2019 годы направлена на поддержку развития энергетики и дорог, улучшения продовольственной безопасности, усиления инвестиционного климата, инклюзивного здравоохранения и устойчивой городской инфраструктуры.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Из дурика1 час назад
Уважаемые банкиры из АБР мы бы хотели пойти на несельскохозяйственные направления, например на коммуникационный бизнес, но увидев цифры вроде 155млн штрафы на подобии TCELL и 400 млн вроде Вавилон мы побоялись и продолжили дальше сеять свою картошку )))