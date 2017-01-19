Первые признаки трансформации региона из аграрно-индустриального в индустриально-аграрный появились в Согдийской области. Об этом, как уверяет глава области, свидетельствуют темпы роста производства в сфере промышленности.

«Если помните, мы ранее говорили, что в течение трех лет с 2014 года мы увеличим объемы производства промышленной продукции в 2 раза. Нам удалось увеличить это показатель в 2,4 раза. В этом году у нас есть еще одна цель - довести объемы производства промышленной продукции до 8 млрд сомони», - заявил на пресс-конференции председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири.

По его словам, по итогам прошлого года в области выпущено промышленной продукции на 6,9 млрд сомони, а темпы роста составили 149%.

Кодири напомнил, что в 2016 году на территории области введено в строй 98 новых предприятий и цехов с 2500 новыми рабочими местами. «Предприятия созданы в основном в сфере пищевой, легкой промышленности и производства строительных материалов, которые способствовали импортозамещению и обеспечению внутреннего рынка продукцией отечественного производства», - отметил глава области.

По данным Кодири, план сбора налогов в 2016 году в целом выполнен на 101,8 процента, в бюджет области поступило 1,9 млрд сомони. С планом не справились шесть городов и районов региона - Исфара, Истаравшан, Канибадам, Деваштич, Зафарабад и Спитамен.

Итоги земельной реформы радуют руководство области

Говоря о ситуации в сфере сельского хозяйства, глава области отметил, что во всех формах хозяйствования области произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 6,2 млрд сомони, и рост по сравнению с прошлым годом составил 9,1%. Хлопка по сравнению с 2015 годом собрано на 11 тысяч тонн больше за счет урожайности.

В рамках аграрной реформы создано еще 1250 дехканских хозяйств, и их общее количество достигло 63 тыс. единиц.

«Главный итог реформы – земля обрела своего истинного собственника - дехканина. Все они в основном обеспечены сертификатами о пользовании землей. Около 400 тысяч сельских жителей стали обладателями паев на землю. Это послужило снижению цен на сельхозпродукцию не только в области, но и в республике», - заявил Кодири.

«К сожалению, около 95% руководителей деканских хозяйств не имеют высшего аграрного образования. В условиях рынка их необходимо переобучить. С этой целью при поддержке правительства и соответствующих министерств в область приглашены преподаватели и ученые. В Спитаменском районе уже начались экономические семинары, с тем, чтобы руководители ознакомились с новыми методами хозяйствования и управления», - сообщил председатель Согдийской области.

«Тандыры надо строить»

На сегодня в области все учителя средних школ имеют высшее или средне-специальное образование, сказал Абдурахмон Кодири. В школах области в настоящее время работают 36420 учителей, из которых 30 тысяч имеют высшее образование.

В городах и районах Согда были сданы в эксплуатацию новые школы и дополнительные учебные корпуса на 5344 ученических мест. «План компьютеризации школ выполнен на 120 процентов, и в прошлом году для школ закуплено 1000 единиц компьютерного оборудования», - заявил Кодири.

- Иногда слышны упреки, что в век информационных технологий и развития точных наук, в школах устанавливаются тандыры и очаги. Надо делать и то, и другое. А установка тандыров и печей в школах тоже имеет пользу, и здесь нет ничего зазорного, если в рамках трудового обучения этим наравне с девочками, будут заниматься и мальчики, - сказал председатель области.

Для победителей международных олимпиад в области учреждена денежная премия в размере 50 тысяч сомони. Эта сумма делится пополам - 25 тысяч для ученика-победителя и 25 тысяч для учителя, который подготовил его.

Между тем, как отметил Кодири, результаты проведенного анализа показали, что из 200 победителей олимпиад, большинство учащиеся частных школ, это при том, что из 914 школ области всего 21 частная школа.

В Сирии воюют 322 согдийца

Глава области, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что в настоящее время 322 жителя области участвуют в боевых действиях в Сирии. Из этого количества 39 человек отправились туда вместе с семьями. Среди тех, кто находится в Сирии - 42 юноши и 28 девушек. Количество погибших – 51 человек. По словам А.Кодири, в боевых действиях в Афганистане участвуют 51 житель, и в Пакистане еще 73 жителя области.

В прошлом году в области, к уголовной ответственности по обвинению в экстремизме и терроризме привлечены 193 жителя.

Вместе с тем, глава области подчеркнул, что количество таких людей за последние годы значительно сократилось. «Люди поняли, что это интриги отдельных лиц, групп и государств. Нас радует эта тенденция, но мы продолжаем агитационные и разъяснительные работы», - добавил Кодири.