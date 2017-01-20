В многоэтажном здании сначала произошел пожар, после которого здание обрушилось.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Ирану Хасану Рухани в связи с трагедией, произошедшей в четверг в Тегеране.

В послании лидер Таджикистана отмечает, что опечален известием о гибели множества людей в одном из торговых центров Тегерана.

«В этот скорбный час прошу передать наши искренние сопереживания и соболезнования дружественному иранскому народу, семьям и близким погибших», - подчеркивается в телеграмме.

15-этажное здание торгового центра Plasco в Тегеране обрушилось в результате пожара. Под завалами остались десятки людей.

По данным СМИ, крупный пожар, начавшийся утром, 19 января не могли потушить прибывшие на место спасатели. В результате здание частично обрушилось прямо во время проведения спасательных мероприятий.

Иранские СМИ со ссылкой на мэра иранской столицы Мохаммада Багера Калибафа сообщили, что под завалами погибли не менее 20 пожарных.

По информации иранского телеканала Press TV, под завалами торгового центра погбило 50 человек.

Агентство Tasnim со ссылкой на заявления некоторых чиновников сообщило, что 30 пожарных, 2 корреспондента и несколько владельцев торговых точек находятся под завалами. Число раненных достигло 70 человек. 23 из них доставлены в больницу.