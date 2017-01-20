Совместный штаб правоохранительных органов республики в содействии с представителями мэрии Душанбе, администрации столичных районов проводят в городе операцию «Зачистка».

В ходе проведения операции представители правоохранительных органов, местных органов государственной власти проверяют соблюдение паспортного режима в городе, выявляют лиц, не имеющих временной регистрации в столице.

Еще одна цель рейда – будут взяты под особый контроль квартиры горожан, которые без соблюдения норм законодательства страны сдаются в аренду приезжим.

Еще одна цель операции - взятие под строгий контроль внутренней миграции из регионов страны в столицу.

Как сообщил «АП» один из участников операции, офицер МВД республики, только за два дня спецоперации в столичных микрорайонах «Зарафшон» и «Испечак» выявлены десятки квартир, которые сдавались в аренду без составления каких-либо договоров, и, соответственно, без выплаты налогов со стороны хозяев таких квартир.

В ходе проведения «Зачистки» выявлены случаи, когда хозяева квартир сооружали в своих квартирах бани и сауны, подключая их к линиям электропередачи незаконно, и при этом, не соблюдая правил противопожарной безопасности.

Как сообщает официальный сайт МВД РТ, операция проводится с целью обеспечения безопасности граждан, правопорядка, выявления незаконного потребления электроэнергии, присвоения земельных участков и других нарушений.

Все нарушители правопорядка, выявленные в ходе операции, будут привлечены к административной ответственности, отметили в правоохранительных органах.