Ранее генеральный директор компании «Памир Энерджи» Далер Джумаев сообщил журналистам, что в связи установившимся в начале января сильными морозами в регионе, объем воды в реке Гунд сократился почти вдвое. В этой связи работа ГЭС «Памир – 1» и «Хорог» не может осуществляться на полную мощность.

Он подчеркнул, что в случае продолжение морозов и дальнейшего уменьшения объема воды в реках, компания будет вынуждена ввести ограничения подачи электроэнергии во всех 26 секторах обеспечения электроэнергии.

Однако, как сообщил сегодня «АП» директор департамента генерации АО «Памир Энерджи» Амрихон Рахимов, компания не ввела в регионе дополнительный график отключения электроэнергии.

По словам собеседника, в настоящее время сильные морозы в регионе отступили. Кроме того, поступающая из водохранилища Яшилкул в реку Гунд определенный объем воды достаточен для выработки более близких для потребности потребителей мощностей.

«В настоящее время электроэнергией обеспечены все 26 секторов подачи. Лишь в часы пик – вечернее и ночное время, когда потребность в электроэнергии увеличивается в связи с ее использования для отопления, вводится поочередное отключение секторов обеспечения электроэнергии всего на 2-2,5 часа», - подчеркнул А. Рахимов.

Он подчеркнул, что наиболее сложнее с подачей электроэнергии потребителям в Мургабском районе. Здесь в связи малой мощностью ГЭС «Ак-су» она составляет 8-10 часов в сутки.

Худоддод Худодов – житель кишлака Вамд Рушанского района, в беседе «АП» отметил что, электроэнергия у них дома отключается лишь только вечером, и то на 2 часа. В остальное время суток они могут ее использовать в полной мере, но только с целью освещения и просмотра телевизора. «Жилое помещение мы отапливаем дровами и кизяком, так как использовать электричество для этой цели очень дорого», - сказал житель.

Атоликшоев Дурманча - житель села Сижд селсовета Навабад Шугнанского района, проживающий в 5 километрах от ГЭС «Памир-1», рассказал, что они пользуются электроэнергией 21-22 часа в сутки - для освещения жилья и других незначительных бытовых нужд.

«Жильё, так как электрическими нагревателями обеспечивать тепло в памирских домах очень сложно и дорого, мы отапливаем дровами и углём!, - рассказал шугнанец.

Житель Села Буни сельсовета Сохчарв того же района Ёрмамад Нимов, рассказа, что электричеством они пользуются почти круглосуточно. «Отключают его лишь в ночное время, и мы почти этого не замечаем. Из-за отсутствия достаточного запаса дров и угля, мы, наряду с другими бытовыми нуждами, используем электроэнергию и для обогрева, и конечно обходится нам это очень и очень не дешево», - отметил сельчанин.