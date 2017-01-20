Министр внутренних дел Таджикистана подтвердил информацию о том, что таджикские граждане, которые сейчас разыскиваются в Турции по наводке Абдулкодира Машарипова, действительно могут иметь связи с террористическими организациями.

Министерство внутренних дел Таджикистана направляло турецким властям запрос относительно тех лиц, которые сейчас в Турции подозреваются в связях с задержанным Абдулкодиром Машариповым. Напомним, Машарипов дал признательные показания о том, что в ночь на 1 января именно он устроил бойню в ночном клубе Reina в Стамбуле.

«Мы направляли в Турцию запросы и информацию относительно тех лиц, которые сейчас подозреваются в связях с Машариповым. Мы сообщали, что эти люди находятся в розыске за совершение преступлений, и что они являются членами террористической организации. Но, к сожалению, ответа на наш запрос не поступило», - заявил 20 января министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Разимзода.

Но министр не уточнил, о какой именно террористической организации идет речь. Хотя ответственность за теракт, совершенный Машариповым взяла на себя организация «Исламское государство».

Рахимзода отметил, что сейчас, когда власти Турции сообщили о связях Машарипова с гражданами Таджикистана, МВД будет активно сотрудничать с турецкими властями, чтобы задержать преступников.

Всего, по словам министра, в Турцию было направлено более 20 запросов в отношении граждан Таджикистана, которые связаны с террористическими организациями, но ни одного ответа не поступило.

По словам Рахимзода, сразу же после совершения теракта в новогоднюю ночь в клубе Reina МВД Таджикистана тесно сотрудничала с правоохранительными органами Турции. «Мы ответили на все их запросы. В результате было установлено, что человек, совершивший теракт, не является гражданином Таджикистана», - отметил Р. Рахимзода.

Напомним, 18 января турецкие СМИ сообщили о том, что на основании показаний Машарипова в семи домах в Бурсе была проведена спецоперация, были задержаны 12 мужчин, 15 женщин. С ними были также 29 детей. Среди задержанных есть граждане Таджикистана.

СМИ также сообщали, что в одной из квартир были найдены 40 паспортов, 38 поддельных турецких идентификационных карт и 15 мобильных телефонов. Эта квартира якобы принадлежит гражданам Таджикистана - М.С и Н.С.

Турецкие СМИ сообщали только инициалы данных лиц. Министр внутренних дел Таджикистана также не назвал их имена.