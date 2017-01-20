В Узбекистане запланировано усовершенствование паспортно-визовой системы и процедуры въезда и выезда из страны. Планируется, что в стране изменят порядок выдачи внутренних и загранпаспортов, и отменят разрешение на выезд из республики.

19 января на официальных сайтах госорганов Узбекистана был опубликован проект Стратегии развития страны на 2017−2021 годы. Как сообщает агентство «Фергана», документ вынесен на всенародное обсуждение.

По данным агентства, основной текст опубликован на портале «Система оценки воздействия актов законодательства» на русском языке, приложение с подробностями — только на узбекском. Предполагается, что соответствующие органы подготовят предложения по этому вопросу в третьем квартале текущего года.

Проектом предусмотрено внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов, а процедура оформления разрешения (стикера) на выезд за границу будет отменена. Кроме того, должен быть внедрен порядок запрета судами выезда за границу на конкретных, определенных законодательством, основаниях, сообщает Газета.Уз.

Конкретные предложения по данным вопросам должны быть представлены правительством страны уже в третьем квартале 2017 года.

В проекте Стратегии также запланировано упрощение системы паспортного контроля в аэропортах и на вокзалах за счет внедрения современных ИКТ по обработке данных, кабин автоматизированного паспортного контроля и системы сопоставления пересекающих границу лиц с фотобазой граждан, находящихся в розыске.

Кроме того, намечено внедрение на практике системы «зеленого» и «красного» коридоров для физических лиц в зонах таможенного контроля.

Отмечается, что реализация указанных мер послужит созданию удобств для граждан, выезжающих за границу, усилит защиту их прав и свобод, улучшит и повысит эффективность деятельности органов пограничного контроля, а также будет способствовать развитию сферы туризма.