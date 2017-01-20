В каталоге историко-культурных и архитектурных памятников Таджикистана 2020 объектов, но там нет чайханы «Рохат» и театра имени Лохути. Но будут ли снесены эти два здания, в министерстве культуры пока не знают.

В 2016 году министерство культуры Таджикистана подготовило каталог историко-культурных и архитектурных памятников, который включает 2020 объектов, сообщил журналистам министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода.

«Согласно Государственной программе охраны историко-культурного наследия на 2012–2020 гг., которая направлена на охрану и защиту историко-культурных памятников страны, специальная комиссия проверила все объекты, которые включены в этот каталог, и до марта текущего года реестр будет издан», - сообщил министр.

Чайхана «Рохат» и театр им. Лохути в каталог не попали, и согласно Генплану Душанбе некоторые объекты все же будут снесены, но относительно сноса этих зданий министр не знает.

«Мы еще не получили официального письма от Комитета строительства и архитектуры, поэтому мы не можем сказать конкретно, будут ли снесены эти два объекта», - констатировал он.

Каталог памятников не является окончательным, и может измениться с включением в него новых объектов материально-культурного и исторического наследия, уточнили в министерстве культуры.

Вместе с тем, затрагивая вопрос функционирования театров, которых в республике насчитывается 18, Орумбекзода отметил, что за последние пять лет посещаемость спектаклей в Таджикистане увеличилась на 8%.

«Это конечно, еще мало, и качество постановок оставляет желать лучшего, но мы рады, что есть сдвиг по сравнению с прошлыми годами. Мы работаем в этом направлении», - отметил он.

Вместе с тем, он заметил, что невозможно заставить людей ходить в театр и попросил представителей СМИ пропагандировать среди населения тягу к прекрасному.

«Театры создаются для того, чтобы повышать нашу нравственность», - отметил он, и для примера указал на то, что однодневная выручка Большого театра в Москве составляет 3 миллиона российских рублей, что свидетельствует о его огромной посещаемости.

Общереспубликанский Навруз проведут в двух городах

Как сообщил Шамсиддин Орумбекзода, в нынешнем году Навруз будет отмечаться на республиканском уровне два раза: в Душанбе – 21 марта и в Турсунзаде – 22 марта.

«Проект сценариев проведения торжеств уже представлены на рассмотрение в правительство республики, - отметил министр. - Так как этот год объявлен президентом страны Годом молодежи, мы планируем привлечь на праздник больше молодежи, показать новые лица Таджикистана. Это могут быть молодые исполнители, композиторы, поэты, одним словом, мы должны провести этот значимый праздник на высоком государственном уровне».

Как и в прошлом году, на Навруз-2017 минкультуры планирует пригласить поэтов и писателей из соседних стран – Ирана, Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана и других государств.

А 20-летие подписания Общего соглашения о мире и согласии, по словам чиновника, отметят в Вахдате 27 июня, в День национального примирения.