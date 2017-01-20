Столичная мэрия внесла изменения в маршруты некоторых линий. С сегодняшнего дня по улице Негмата Карабаева не ходят маршрутные такси под номером «2» и «33».

«В связи с изменением маршрутов некоторых линий уже сегодня была разгружена улица Негмата Карабаева, где постоянно были пробки», - сообщил «АП» директор госучреждения «Душанбенаклиетхизматрасон» («Пассажиргортранс») Гаюрбек Искандаров.

За тем, как исполняется решение об изменении маршрутов на данных линиях, проверяли сотрудники «Душанбенаклиетхизматрасон», которые целый день проводили по улице Негмата Карабаева рейд.

Ранее маршрутки №2 ходили по Негмата Карабаева через магазин «Гулистон» до Саади Шерози и далее. С сегодняшнего дня эти маршрутки ходят до Саади Шерози через рынок «Джал-Джам» и 33 микрорайон.

Маршрутки под номером 33 теперь будут ходить не через магазин Гулистон, а по бетонке вдоль реки Душанбинка.

Таким образом столичные власти готовятся к тому, что через полгода на улицах Душанбе не останется маршруток. Вместо них по линиям запустят автобусы и троллейбусы.

Гаюрбек Искандаров отметил, что оплата за проезд останется на измененных маршрутах прежней. «Если у вас водители будут требовать больше, сообщите номер его автомашины нам, и мы предпримем в его отношении меры», - сказал Искандаров.

Сейчас в городе Душанбе осуществляет извоз пассажиров более 3 тыс. 31 микроавтобусов. «Мы намерены заменить 8 микроавтобусов одним автобусом или троллейбусом. Пока точно не могу сказать, откуда будут закуплены автобусы и троллейбусы, но точно знаю, что уже к апрелю-маю они прибудут в Душанбе», - отметил Искандаров.