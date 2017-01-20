Парламентская делегация Таджикистана во главе с председателем нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым отбудет 21 января в Саудовскую Аравию.

Таджикская делегация посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом по приглашению председателя парламента этой страны (Меджлис аш-Шура), сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты таджикского парламента Мухамадато Султонов.

Ожидается, что Шукурджон Зухуров в ходе своего семидневного визита встретится с руководством парламента Саудовской Аравии, первым заместителем председателя Совета министров этой страны, главой Саудовского фонда развития и другими высокопоставленными лицами.

Также запланирована культурная программа, в ходе которой таджикская делегация ознакомится с культурными и историческими достопримечательностями Саудовской Аравии.