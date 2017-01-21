Министр внутренних дел Таджикистана поручил передать уголовное дело по факту ДТП с участием сына первого вице-премьера в Генпрокуратуру на изучение. Свое решение министр обосновал тем, что результаты нескольких экспертиз противоречат друг другу.
В ходе расследования ДТП с участием Фаромуза Саидова, сына первого вице-премьера Таджикистана Давлатали Саидова, было проведено несколько экспертиз. Но их результаты по отдельным моментам противоречат друг другу, заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазаон Рахимзода.
«Поэтому я поручил перенаправить дело для изучения в Генеральную прокуратуру», - отметил министр.
При этом, он не стал вдаваться в подробности результатов проведенных экспертиз.
Напомним, следствие по данному уголовному делу ведется уже пятый месяц, дважды срок расследования продлевался.
Уголовное дело по факту ДТП с участие Фаромуза Саидова возбуждено по статье 212 ч. 3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности к смерти двух или более лиц) УК РТ. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Следствие по данному уголовному делу вело МВД Таджикистана, надзор за его проведением осуществляла Генеральная прокуратура.
ДПТ со смертельным исходом произошло в районе столичного зоопарка ночью 10 сентября. В результате аварии погибла пассажирка автомашины Фаромуза Саидова - жительница столицы 25-летняя Хилола Рахимова. На месте происшествия также скончался сотрудник коммунальных служб города - 30-летний житель района Варзоб Рустам Сатторов. Сам Фаромуз Саидов с травмами был госпитализирован.
По словам матери молодого человека, у родственников погибших нет претензий к Давлатали Саидову и его сыну.
Напомним, летом 2014 года на основании семи экспертиз был оправдан сын бывшего главы Таджикской железной дороги Расул Амонулло. Спустя 9 (!) месяцев после аварии министр внутренних дел Рамазон Рахимзода заявил о том, что «семь различных экспертиз доказали невиновность сына бывшего главы ТЖД Амонулло Хукуматулло в аварии».
В ДТП тогда погибли три человека. Сразу после аварии МВД сообщало, что за рулем был именно сын Амонулло Хукумова. Позже мать Расула была оштрафована за нарушение норм закона страны «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» на сумму 120 сомони.
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Abdullah 2 часа назад
"Нашы доблестные милиционеры " нехотят пасадит невинного человека так и стараются изо всех сил. Он же не виноват что сын вице-премьера. Судьба виновата пусть ее и судят.
Если-бы все дела так тщательно рассматривали !
Хуршед2 часа назад
Предлагаю привлечь в ответственность генерального директора toyota и инжинеров за то что производил машину с болшим скоростьем, что стала причиной гибели нескольких людей у нас в городе
real2 часа назад
Ужас опять виновного отпустят. А почему бедолаг без экспертизы сразу под суд а с детьми чиновников надо семь экспертиз проводите. Да не тратьи деньги казни и время экспертовиа сразуже отпускайте. Все поймут. Не первый раз.
Может быт виновата дарога очень очень сколзькая 3 часа назад
Может быт виновата дарога очень очень скользкая когда ездишь 120 км/ч
Фара3 часа назад
Пора уже закрыть это дело и так ясно к чему оно идет. Парня все равно отпустят или дадут максимум условно под домашний арест. Закон только для бедных и неугодных!
Gost 4 часа назад
Короче хватить всем мозги пудрить результат всем уже давно известен... хоть 100000 экспертиз сделают вердикт один не виновен и штраф 120 сомони. Виновник производиТель Автомобиля иза того что на скорости свыше 100 км в час машина резко не остановилась ...тормозной путь должен быть 1 метр а он тормозил 100 метров. Можно забыть эту тему и больше не печатать. Но если это был простой гражданин то и экспертиза не нужна ..вердикт бедняку 5 лет штраф 100000 сомони и позор еше потом ещё по всем ТА покажут бедняка. Это все уже под цирк идет смешно уже.
InfinitY4 часа назад
Ну прям неожиданность...
фара4 часа назад
7 экспертизы и 120сомон штраф
Said фара2 часа назад
Т.е. даже стоимость экспертиз не покрыта, не говоря уже о жизнях...
Беном4 часа назад
В конце все равно скажут, что он не виновен. Так было и с сыном Хукумова.
Юрист4 часа назад
Радует то, что на первый вгляд на такое простое дело тратится столько времени. Значит хотят всесторонне изучить вопрос и объективно завершить расследование. Простые граждане знают, что парень не виновен. Ведь разве он виноват в том, что машина с Кохи Навруз до зоопарка так сильно разогналась? Тут уж эти японцы с их машинами ...
Посол Таджикистана4 часа назад
Опять семь экспертиз?