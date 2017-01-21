Из 406 жителей Хатлонской области, которые воюют на стороне «Исламского государства», около ста только из одного Бохтарского района. Эти цифры очень беспокоят руководство Хатлонской области.

Глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода выразил обеспокоенность интересом молодежи Бохтарского района к экстремистским группировкам.

«На сегодняшний день в Сирии и Ираке находятся 96 житель Бохтарского района. Среди них 12 женщин и 17 детей», - заявил сегодня на встрече с жителями Бохтара Д. Гулмахмадзода.

По его данным, 11 жителей Бохтара убиты в боевых действиях в Сирии. Всего по данным главы администрации области, на сегодняшний день в военных конфликтах в Сирии и Ираке принимают участие 406 жителей Хатлона.

Обращаясь к собравшимся, Гулмахмадзода попросил активистов усилить разъяснительные работы среди населения, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов.

По данным МВД, в боевых действиях в Сирии и Ираке принимают участие более 1100 граждан Таджикистана, с ними выехали 150 семей.

Из Согдийской области в Сирии находятся 322 человека. Из этого количества 39 человек отправились туда вместе с семьями. Среди тех, кто находится в Сирии - 42 юноши и 28 девушек. Количество погибших – 51 человек. По словам председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири, в боевых действиях в Афганистане участвуют 51 житель, и в Пакистане еще 73 жителя области.