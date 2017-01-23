Король Саудовской Аравии Абдаллаа ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахмаан Аль Сауд на встрече с Шукурджоном Зухуровым, спикер нижней палаты таджикского парламента, назвал Таджикистана важным партнером.

Встреча состоялась в Эр-Рияде в минувшие выходные, куда Шукурджон Зухуров вылетел с парламентской делегацией для официального визита, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Мухаммадато Султонов.

Король поручил соответствующим структурам своего государства принять действенные меры для наращивания сотрудничества с Таджикистаном в сферах экономики и торговли.

Ш. Зухуров передал королю наилучшие пожелания президента Таджикистана Эмомали Рахмона, выразил признательность за ежегодный теплый прием таджикских паломников в Мекке и Медине.

Таджикскую парламентскую делегацию также принял председателя парламента Саудовской Аравии (Меджлис аш-Шура) доктор Абдулла ибн Мухаммад ибн Иброхим Аль Шейх.

На встрече были обсуждены вопросы укрепления парламентских связей двух государств, вопросы, связанные с привлечением инвестиций в экономику Таджикистана, состоялся обмен мнениями по другим вопросам.