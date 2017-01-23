Соперниками таджикских футболисток в группе «А» на отборочном турнире Кубка Азии-2018 будут сборные Иордании, Филиппин, Бахрейна, Ирака и ОАЭ.

Стал известен календарь игр отборочного турнира Кубка Азии-2018 среди женских сборных в группе «А», где выступит национальная команда Таджикистана. Ее соперниками по отбору будут сборные Иордании, Филиппин, Бахрейна, Ирака и ОАЭ, сообщается на официальном сайте ФФТ.

Отборочный турнир в нашей группе пройдет с 3 по 12 апреля в Душанбе. Первый матч подопечные Сулаймона Бобокалонова проведут 3 апреля против сборной Ирака.

Напомним, что по итогам состоявшейся в конце прошлой недели жеребьевки отборочного турнира Кубка Азии-2018 были образованы четыре группы – три группы по 5 команд и одна группа из 6 команд. Женская сборная Таджикистана оказалась в группе «А», где ее соперниками стали Иордания, Филиппины, Бахрейн, Ирак и ОАЭ.

В группе «В» оказались Южная Корея, Узбекистан, Гонконг, Индия и КНДР. Группу «С» составили Таиланд, Китайский Тайбэй, Ливан, Палестина и Гуам. В группе «D» за путевку в финальную часть будут бороться Вьетнам, Мьянма, Иран, Сирия и Сингапур.

Сборная Иордании, которая на правах хозяина Кубка Азии-2018 автоматически вышла в финальную часть соревнований, выступит в отборочном цикле вне конкурса. В случае если Иордания займет первое место в группе, то путевку в финальную часть чемпионата Азии получит команда, занявшая второе место в группе «А».

В финальную часть Кубка Азии-2018 выйдут победители четырех отборочных групп. Помимо Иордании в финальную стадию Кубка Азии-2018 вышли три лучшие команды последнего чемпионата Азии, который проходил в 2014 году во Вьетнаме. Это сборные Японии, Австралии и Китая.