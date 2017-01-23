Эмомали Рахмон произвел сегодня очередные кадровые перестановки, освободив от должностей также двух членов правительства и утвердив кандидатуру на должность антикоррупционного ведомства, которое ранее возглавлял его старший сын.

Указом президента Таджикистана сегодня от должности главы Госкомитета инвестиций и управлению госимуществом в связи с переходом на другую работу освобожден Кодир Косим. Его сменил на этом посту Файзиддин Каххорзода, который ранее занимал пост заместителя главы исполнительного аппарата президента, сообщает пресс-служба президента.

С должности министра транспорта снят Шерали Ганджалзода. С именем Ганджалзода в последние два месяца связан авиационный конфликт между Таджикистаном и Россией. Он остался в министерстве на должности замминистра. Минтранс возглавил Худоёр Завкибек, который ранее был главой Рушанского района ГБАО.

Ашурбой Солехзода, который ранее работал Ректором института финансов и экономики, назначен помощником президента Таджикистана по вопросам экономики, сменив Фарруха Хамрализода. Президент просит согласие нижней палаты парламента на назначении Фарруха Хамрализода на пост главы Счетной палаты Таджикистана, он сменит на этом посту Дилмурода Давлатзода.

Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией возглавил Сулаймон Султонзода. Его заместителем назначен Тохир Нурзода. Исполняющим обязанности председателя Рушанского района назначен Ходжаназар Имомназар.

Заместителями министра здравоохранении и социальной защиты населения назначены Азиз Одиназода и Мирхаммуддин Камолзода. Ризо Назарзода и Дилноза Ахмадзода назначены заместителями главы Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве республики.

Абдумаджид Хакимзода освобожден от должности директора ТВ «Джахоннамо» в связи с переходом на другую работу. По этой же причине с должности замминистра внутренних дел освобожден Искандар Солехзода.