Ликвидность предоставленных правительством проблемным банкам ценных бумаг будет обеспечиваться поэтапно, на основе составленного плана со стороны банков. Обращения банков в основном планируется удовлетворять на основе безналичного расчета.

На первом этапе министерством финансов были выпущены ценные бумаги для двух системообразующих банков страны – «Таджиксодиротбанк» - на сумму 2 млрд. 250 млн. сомони и «Агроинвестбанк» - 1 млрд. 70 млн. сомони. Ценные бумаги размещены на специальном расчетном счете в Нацбанке и, по мере необходимости, будут переведены на корреспондентские счета этих банков, заявил глава Нацбанка Таджикистана Дамшед Нурмахмадзода 23 января на пресс-конференции в Душанбе.

Однако он не уточнил, сколько средств за счет размещенных ценных бумаг до настоящего момента было направлено в эти банки.

«НБТ не может в один момент выделить все эти три миллиарда. Существует определенный план, по которому будут переведены эти средства», - сказал он.

Глава НБТ подчеркнул, что основная часть средств банкам будет предоставлена посредством безналичного расчета.

Слухи о выпуске новых денег в целях обеспечения ликвидности выпущенных для банков векселей Нурмахмадзода категорически опровергает. «Не будет проведена никакая эмиссия. У Национального банка существуют достаточные запасы, чтобы обеспечить ликвидность выпущенных бумаг», - сказал он.

По его словам, выпуск ценных бумаг не будет представлять никакой угрозы для стабильной работы наличного рынка. «Мы все это посчитали, выработали определенный механизм, сколько денег будет изъято из рынка, в частности ветхих денег», - успокаивает он.

Нурмахмадзода считает, что банки, в первую очередь, оказались в сложной ситуации в связи с неправильным управлением активами, выдачи кредитов без соответствующего анализа рисков.

По его словам, правоохранительные органы в настоящее время занимаются возвращением банкам порядка 1,2 млрд. сомони проблемных кредитов. «Также выясняется правомерность предоставления этих средств со стороны банков», - сказал глава НБТ.

В прошлом году ряд коммерческих банков Таджикистана – «Таджиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Таджпромбанк» и «Фононбанк» столкнулись с финансовыми затруднениями.

В декабре прошлого года правительство приняло постановление о выпуске ценных государственных бумаг для капитализации этих четырех банков в размере 3 млрд. 850 млн. сомони (порядка $490 млн.).

В частности «Точиксодиротбанку» выделили из этой суммы 2 млрд. 250 млн. сомони, «Агроинвестбанку» - 1 млрд. 70 млн. сомони, «Точпромбанку» - 450 млн. сомони и «Фононбанку» досталось 80 млн. сомони.

При необходимости НБТ обеспечит ликвидность этих векселей. Ценные бумаги проблемные банки получают сроком на пять лет со ставкой 2% годовых под гарантии своих активов.

В конце декабря 2016 года постановлением правительства четырем банкам было поручено по согласованию с Минфином и НБТ разработать проект Плана действий по стратегии оздоровления финансового состояния каждого банка, подлежащего капитализации на период 2017-2019 годов, и представить проекты в течение месяца правительству.

Также банкам поручалось по согласованию с Минфином принять необходимые меры по поэтапной продаже в течение пяти лет акций, предоставленных взамен выпущенных государственных бумаг, надежным отечественным и иностранным инвесторам или обратному выкупу самими банками.