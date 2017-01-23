36% трудоспособного населения Горно-Бадахшанской автономной области находится сегодня за пределами страны. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители структур местных исполнительных органов власти по труду, социальной защиты, занятости населения и миграции области.

Более 31,7 тыс. жителей ГБАО выехали на заработки, это при том, что в регионе ежегодно создаются сотни новых рабочих мест. По словам Мамадкарима Назирова – начальника управления государственного агентства социальной защиты, занятости населения и миграции ГБАО, только за прошедший год для 4,4 тыс. зарегистрированных безработных были созданы 2,5 тыс. рабочих мест, а еще 1 тыс. 418 человек обучены новым профессиям.

Несмотря на это, отток трудоспособного населения области ежегодно растёт. Начальник управления службы по трудовой миграции региона Мулкамон Канием отметил, что в прошлом году из трудовой миграции в регион вернулись 22 тысячи жителей, выехали же в трудовую миграцию за рубеж 23,9 тыс. жителей региона, что на 1,8 тыс. человек больше предыдущего года.

Более 1 тыс. 254 трудовым мигрантам из ГБАО в прошлом году был запрещен въезд в Россию за различные правонарушения и преступления.

Сложившаяся ситуация намного снизила социально-экономическое состояние населения области. По итогам 2016 года, согласно данным Хорогского филиала Национального банка РТ, личные сбережения жителей области составили 181 млн. сомони, что на 9 млн. меньше 2015 года. Поток денежных средств от трудовых мигрантов на 1 января 2017 года составил $25,4 млн., что на $5 млн. меньше предыдущего периода.

По этим причинам резко снизилась кредитоспособность банковской системы региона. За 2016 год коммерческими банками области было выдано кредитов всего на 37 млн. сомони, что на 63% меньше 2015 года, а погашение кредитов становится все более проблематичным.