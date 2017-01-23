Медсестры с младенцами в одном из медицинских центров в Пекине, Китай.

В 2016 году в Китае родились 17,6 млн человек, при этом средний показатель рождаемости в 2011–2015 годах был на 1,4 млн человек в год меньше.

В результате изменения законодательства о семье в 2015 году, когда власти разрешили китайским семьям заводить второго ребенка, в стране произошел рост рождаемости, сообщает Reuters.



По числу родившихся 2016 год стал рекордным с начала века: на свет появились 17,6 млн новых граждан Китая, при том что в период 2011–2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше.

​«В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на 5 млн, количество родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременными и эффективными», — рассказал представитель Министерства здравоохранения Китая.

К 2020 году, по прогнозам комиссии, ежегодно в Китае будут рождаться 17-20 миллионов человек. Такой рост рождаемости, как ожидается, приведет к увеличению работоспособного населения страны к 2050 году на 30 миллионов человек.

Правило «Одна семья — один ребенок» было введено в Китае в 1980 году. Власти КНР обосновали необходимость ограничения рождаемости борьбой за повышение благосостояния населения и защитой от перенаселения.

В 2013 году в Китае было разрешено иметь двух детей тем семьям, где хотя бы один родитель был единственным ребенком. Таких семей к тому моменту в стране было большинство. В конце 2015 года власти КНР отменили правило «одна семья — один ребенок» для всех семейных пар.

Смягчить меры по ограничению рождаемости, как сообщалось, Китай был вынужден из-за угрозы значительного сокращения трудоспособного населения на фоне роста числа жителей пенсионного возраста.