Душанбинский зоопарк, как оказалось, является одним из самых любимых и посещаемых мест в городе, даже зимой. В этом мы убедились, побывав в зоологическом парке, и узнали, как переносят холода животные.

Столичный зоопарк открылся 56 назад и с тех пор ни разу не закрывался для посетителей. В гости к животным можно приходить круглый год. В зимнее время количество посетителей заметно уменьшается, но не опускается ниже планки в 500-600 человек в день. Летом, к сравнению, количество посетителей возрастает до 1000-1200 человек в выходные, чуть меньше - в будние дни. Отчасти причина столь высокой посещаемости кроется в доступных ценах на билеты – до 5 лет вход бесплатный, с 5 до 12 лет стоимость билета составляет 1 сомони, для взрослых – 2 сомони. Кажется, это самый бюджетный вариант времяпрепровождения с детьми, который только можно себе представить в столице.

Душанбинский зоопарк не является самоокупаемым. На вопрос, покрываются ли расходы на питание для животных и зарплату работников, следует отрицательный ответ. Посильную поддержку оказывает местный хукумат.

- Стабильно вожу своего внука в зоопарк трижды в год – во время школьных каникул, ему очень нравится - глаза горят. Конечно, хотелось бы, чтобы хоть изредка появлялись новые животные, но понимаю, что для этого потребуются большие средства, которыми госучреждение не обладает, - говорит жительница Душанбе Зухра Шарипова.

На сегодняшний день в душанбинском зоопарке содержится 828 питомцев, за которыми ухаживают 49 сотрудников госучреждения. Весной ожидается пополнение, но пока только среди овец и баранов. Более экзотические животные вроде леопардов и лам, к сожалению, одного пола. Руководство зоопарка ведет активные переговоры с членами Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, куда входят зоологические учреждения 14 стран мира, с целью произвести обмен животными, чтобы получились пары.

- Мы нацелены на то, чтобы все наши питомцы давали здоровое поколение, - говорит директор зоопарка Шарипов Махмадали. – Сейчас мы ведем активные переговоры с зоопарками России, Казахстана и Кыргызстана, и, возможно, уже в скором времени наши усилия увенчаются успехом.

Пока что новое руководство зоопарка, назначенное 27 июля прошлого года, направило свои усилия на максимальное озеленение территории зоосада, что должно броситься в глаза посетителям, как ожидается, уже этой весной.

Зимний моцион

По словам Махмадали Шарипова, подготовка к зимнему периоду начинается ранней осенью.

- Наши питомцы не мерзнут, не голодают, говорит он. - Теплолюбивые животные в зимний период живут в помещениях, обогреваемых при помощи центральной отопительной системы и масляных батарей, и на улицу выходят только днем, погреться на солнышке. Такие животные, как ламы, львы, медведи и волки, не нуждаются в дополнительном отоплении, их шерсть и прослойка жира позволяют вынести даже самые суровые холода, которые только возможны в Таджикистане. Но пищевой рацион мы им увеличиваем вполовину.

Звери не в клетках, они за их пределами

Жители столичного зоопарка очень доброжелательны к посетителям и сотрудникам зоопарка. Не забиваются в угол клеток, вплотную подходят к заграждениям и трутся спинами, показывая свое радушие. Но подпускают к себе только лишь Зухро – маму-воспитательницу и укротительницу диких животных – львов, леопардов, медведей и волков.

Апи Зухро, как ее называют коллеги, без тени сомнения кормит с рук медведей шоколадом, пожимает мощную лапу льву, трется нос об нос с самым маленьким постояльцем вольера – медвежонком. Руки апи Зухро любят все без исключения, и, когда она начинает делать массаж кому-то из своих подопечных, остальные начинают рычать, бить лапами о прутья клетки, таким образом подзывая свою наставницу к себе. На самом деле это очень сильное зрелище, доказывающее, что дружба между человеком и диким животным все-таки возможна.

И как же становится обидно, когда видишь, как относятся к зверям посетители зоопарка…

Бросают мусор в вольеры к животным, закидывают бедных питомцев камнями.

- Мы возмущены поведением некоторых посетителей, которые поощряют жестокое обращение своих детей с животными, - говорит директор зоопарка. – Работники учреждения при виде таких случаев подходят к нарушителям, чтобы провести воспитательную беседу, но наталкиваются на агрессию или непонимание недопустимости таких актов насилия. Я обращаюсь к представителям учебных заведений и к родителям с просьбой проводить воспитательную работу в данном направлении, ведь если человек может поднять руку на животное, то он сможет причинить вред и человеку.

Новоселья ждать?

Пока неизвестно, когда душанбинский зоологический парк получит обещаемую уже несколько лет новую прописку.

- Зоопарк переедет тогда, когда соответствующее поручение даст хукумат города Душанбе, - говорит директор. - По первоначальным расчетам это должно произойти в течение ближайших нескольких лет, но точная дата не известна.

Известно лишь то, что территория – 25 гектаров земли - для нового места уже отведена в парке Дусти (парк Победы), но строительство еще не началось.

Количество продуктов, которое ежедневно потребляют питомцы душанбинского зоопарка зимой:

мясо – 120 кг,

сено – 120 кг,

ячмень – 20 кг,

капуста, морковь, картофель, лук – 20 кг,

пшено – 12 кг,

кондитерские изделия (шоколад, печенье, семечки) – свыше 30 кг,

сладкий чай, кофе (для обезьян) – 1 кг.