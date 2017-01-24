Один из системообразующих банков Таджикистана – ОАО «Агроинвестбанк» вынужден уволить примерно 800 своих сотрудников. Руководство Национального банка Таджикистана обосновывает такое решение необходимостью оздоровления банка.

Согласно принятому Плану действий по стратегии оздоровления, «Агроинвестбанк» должен уменьшить расходы, в частности, сократить численность своих сотрудников, сообщил председатель НБТ Джмашед Нурмахмадзода 23 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он подтвердил, что «Агроинвестбанк» намеревается расстаться с 800 своими сотрудниками. «Банк поступает правильно. Когда принимается план, естественно должны быть приняты конкретные шаги по его выполнению», - сказал Джамшед Нурмахмадзода.

По его словам, на первом этапе выполнения принятого в соответствии с постановлением правительства плана нужно будет сократить «второстепенные расходы».

«Одним из критериев является сокращение структур банка, в частности филиалов и других структур», - сказал глава НБТ.

Попавшим же под сокращение сотрудникам «Агроинвестбанка» глава НБТ предлагает устроиться на работу в другом месте. «Если они хорошие специалисты, то смогут найти работу в других кредитных организациях посредством конкурса. Потребности в квалифицированных работниках в финансовом и банковском секторах страны сейчас существуют. Мы же не можем заставить кредитные организации взять на работу оставшихся без работы сотрудников «Агроинвестбанка». Если же они не соответствуют требованиям банков, то, уверен, смогут трудоустроиться и в других местах», - заключил Нумахмадзода.

«Агроинвестбанк» стал испытывать острую нехватку финансовых ресурсов еще в начале 2016 года. Клиенты банка в течение всего прошлого года имели ограниченный доступ к своим средствам.

Месяц назад правительство решило спасти «Агроинвестбанк», поручив министерству финансов предоставить ценные бумаги на сумму 1 млрд. 70 млн. сомони. Обеспечить ликвидность этих бумаг поручили Национальному банку.

Согласно принятому правительством в декабре постановлению, «Агроинвестбанк» обязали по согласованию с Минфином и НБТ разработать в течение месяца План действий по стратегии оздоровления.

Исходя из пунктов этого документа, банк вынужден сократить количество своих центральных структур и филиалов, а, следовательно, численность своих сотрудников.

В опубликованном правительством список активов «Агроинвестбанка» значатся более 730 объектов, в частности главный офис банка, а также 60 филиалов и 5 центров обслуживания, расположенных в различных регионах страны.