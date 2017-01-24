После сноса здания русского драматического театра имени Маяковского, расположенного в центре Душанбе, его труппу переселили в здание кинотеатра «Таджикистан», на окраину столицы. Этот кинотеатр толком не функционировал, пожалуй, с начала 90-х. Ремонт здания до сих пор не провели, и пока в новом театре нет даже вешалки. Через фойе зрителей запускать в зал опасно, поэтому на спектакли люди заходят прямо из улицы.

Подробности новой жизни единственного русского драматического театра в Таджикистане узнавала «АП» вместе со своими партнерами "Открытой Азией онлайн".

Работу на новом месте «маяковцы» начали с праздничных спектаклей. Каждый год в конце декабря – начале января, в этом театре проходили новогодние представления, которые собирали детвору со всего города, и в этот Новый год свою традицию артисты театра продолжили.

Мы приехали к ним накануне Нового года, попали как раз на праздничный спектакль. Вокруг здания кинотеатра «Таджикистан» было совсем тихо, никаких опознавательных знаков, указывающих на то, что внутри работает труппа русского драматического театра им. Вл. Маяковского, нет. Попытались войти в «театр» через главный вход, но дверь оказалась закрытой. Пришлось в нее постучать, на пороге появилась пожилая женщина и объяснила нам, что вход находится с торца здания, прямо с улицы, откуда раньше после киносеансов выпускали зрителей.

Отправились туда, сами открыли дверь и вошли. Публика была уже внутри – школьники четвертых или пятых классов сидели на местах в зрительном зале. Играла какая-то новогодняя, детская музыка, на сцене театра стояли картонные елки. Сцену огородили темной материей, по бокам расставили осветительные приборы. Все чисто и аккуратно, но так, как бывает на школьных утренниках, когда ученики сами сооружают сцены в актовых залах.

Скоро начался спектакль. Мы сели совсем близко к сцене; актеров было видно с расстояния нескольких метров, и как-то сразу обратили внимание на то, в каком напряжении они играют. Почему? Да, потому что в кинотеатре нет подходящей акустики, и артистам приходится буквально кричать слова своих ролей.

«Оставьте нас в покое, у нас все хорошо»

Спектакль продолжался, но нам не давал покоя тот факт, что попасть в зал через фойе оказалось невозможным. Через боковую дверь мы все-таки решили туда попасть, и сразу же поняли, почему зрителей театра лишили даже вешалки.

В фойе на каждом метре стояли тазы и ведра, в которые капала вода; потолок уже успел подмокнуть так, что в нем зияли огромные дыры. Еще резкий запах плесени и сырости, т.е. капает здесь давно.

Рядом с ободранной мебелью и большими коробками, которые видимо еще не успели разобрать, сидела та самая, пожилая женщина, которая показала нам вход в театр.

«Ну, зачем вы здесь? - Устало спросила она, - неужели хочется на все это смотреть. Уходите, пожалуйста».

Мы вернулись в зрительный зал. Спектакль подходил к концу, актеры свою работу окончили, и мы решили с ними пообщаться. Прошли за сцену, вернее за кусок черной ткани, откуда выходили актеры.

После спектакля они сидели вокруг стола, покрытого плотным одеялом, и прятали под ним ноги – там стоял обогреватель. Так, грелись в Таджикистане испокон веков, такая, своеобразная печка-сандали. В зрительном зале работают кондиционеры «лето-зима», но тепло от них за сцену практически не попадает – приходится греться так.

Здесь же стоят трюмо с зеркалами, около которых актеры накладывают себе грим; здесь же они переодеваются, потому что сценические костюмы висят вокруг, на вешалках.

Нас тоже усадили за стол – погреться и выпить кофе. Разговор долго не начинался: обычно смелые и словоохотливые, «маяковцы» говорили на совершенно отвлеченные темы.

- Зрители приходят? – Спросили мы их.

- Ну, пока детские спектакли идут, зрителей привозят школьные автобусы, пока залы полные. Потом – видно будет. Наши постоянные зрители вроде обещают приезжать. Хотя многие из них толком не знают, как сюда добраться.

- А вы сами-то как? Глупые вопрос, но все же…

- Ой, ну как мы? Мы работаем. Наверное, у театра должно быть так, то взлет, то падение. И это пройдет… А вообще, у нас все хорошо…Вы лучше оставьте нас в покое…

«Историю мы потеряли, надо сохранить хотя бы театр»

Главной причиной, по которой городские власти решили снести здание театра – было его «несоответствие с генпланом по благоустройству таджикской столицы». Вообще генплан в Душанбе – это такой мифический документ, который толком никто не видел, но все о нем говорят.

«Согласно общему плану развития города Душанбе, намечается разрушение десятка зданий времен Советского Союза, и строительство новых современных зданий. Столица Таджикистана день ото дня меняет свой облик, и уже построены современные здания, которые украшают облик города. Наравне с этим многие здания, которые не совпадают с сегодняшней архитектурой, полностью будут снесены. Согласно генеральному плану, в центре города намечено строительство административных современных зданий. С этой связи, возникла необходимость переезда драматического театра им. Вл. Маяковского», - отмечало Министерство культуры Таджикистана в своем официальном заявлении, весной прошлого года.

Вполне возможно, что здание театра им. Лохути, куда изначально переехали «маяковцы» и где до сих пор держат свою документацию и планируют ставить некоторые спектакли, тоже снесут. Буквально на прошлой неделе, министр культуры Шамсиддин Орумбекзода сообщил, что здания театра им. Лохути нет в каталоге историко-культурных и архитектурных памятников Таджикистана. Впрочем, однозначного ответа на вопрос – будет ли оно снесено – он пока не дал.

«Что сделано, то сделано: историю мы потеряли, теперь нужно сохранить хотя бы театр, - говорит таджикский историк Гафур Шерматов. – В здании кинотеатра «Таджикистан» сделать это практически невозможно, потому что оно совершенно не приспособлено для работы театральной труппы. Полагаю, что его легче снести и построить на этом месте новое здание, чем перестраивать старое. Построить уже полноценный театр, в соответствии с требованиями времени. Только в таком случае, мы сможем оправдать снос старого Маяковского».

Между тем, источник в Минкультуре, пожелавший не называть своего имени, сказал, что планы о сносе здания кинотеатра «Таджикистан» и строительства на его месте нового театра, есть и сейчас разрабатывается необходимая документация.

Сами «маяковцы» на различные сообщения о дальнейшей судьбе своего театра, реагируют вяло, сейчас они ставят Чехова, но о том, где будут его играть – стараются не думать.