Вопросы медицинского страхования трудящихся мигрантов будут обсуждены в Минске в штаб-квартире СНГ сегодня, 24 января.

Проект документа разработан Россией, он нацелен на дальнейшее развитие межгосударственного взаимодействия в области здравоохранения, а также будет способствовать созданию условий получения медицинской помощи в стране пребывания, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Проект Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей уже прошел экспертную проработку в июне прошлого года. Но в ходе внутригосударственного согласования появился ряд замечаний, которые предполагается согласовать на нынешнем заседании экспертов.

Планируется, что положения соглашения будут действовать для всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, пребывающих совместно с ними в государстве трудоустройства, независимо от их правового статуса.

После окончательного согласования экспертами проект Соглашения будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Как отмечает Sputnik, сегодня стороны должны детально оговорить, какую именно медицинскую помощь будут получать трудовые мигранты в стране пребывания и будет ли это базовое добровольное медстрахование или же расширенный перечень врачебных услуг, предусматривающий различные виды лечения и профилактики.

Сейчас российское законодательство обязывает иностранных граждан покупать полис ДМС при въезде на территорию РФ. При этом нет никакой разницы в статусе иностранца. Неважно, турист он или мигрант — базовая страховка для иностранных граждан обязательна.

"Уже существует подобная система, но далеко не все трудовые мигранты знают, что они имеют право ей воспользоваться. ДМС вызывает обоснованные нарекания в том, что оно, за исключением экстренных случаев, предоставляет самую минимальную медпомощь, на уровне аспирина и зелёнки", — считает сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по вопросам миграции Игорь Савин.

По его мнению, мигранты из стран СНГ, приезжающие на заработки в Россию и Казахстан, в первую очередь думают о заработке, вообще не слишком заботясь о собственном здоровье.

Кроме того, получить квалифицированную медицинскую помощь им мешает не только незнание своих прав в области страхования, но и слишком высокая цена за услуги докторов, если речь идёт о серьёзном лечении. В этом случае оптимальным выходом для них становится помощь земляков.

"Есть небольшая лазейка — клиники "для своих", — когда сотрудники клиники являются согражданами пациентов. То есть происходит лечение внутри диаспоры, которое обходится значительно дешевле. Чаще всего это простая зубоврачебная помощь, первичный осмотр. Но в любом случае, когда требуется серьёзное обследование или хирургическое вмешательство, такие медицинские учреждения будут взаимодействовать уже с государственными, а не с "мигрантскими" клиниками", — пояснил Савин.

Создавать новые законодательные конструкции в этой сфере имеет смысл только в том случае, если трудовые мигранты действительно получат право на широкий спектр оказываемой медицинской помощи.

"Этот документ был бы очень важен для регулирования миграционной политики. Причём из-за интеграционных процессов, обмен рабочей силой в странах СНГ будет только увеличиваться. Но здесь речь идёт о перечне страховых услуг, где, помимо ситуаций, включающих лечение травм и болезней, должно быть указано право иностранных граждан на профилактику болезней, диспансеризацию и помощь хирургов", — прокомментировал соглашение экс-министр по делам национальностей, доктор политических наук Владимир Зорин.

Однако главной проблемой в обсуждении единого для СНГ проекта по медстраховке остаётся вопрос: На чьи плечи ляжет финансовое обеспечение страховой программы? Государства-доноры рабочей силы неизбежно возлагают эти затратные хлопоты на власти и бизнес стран-реципиентов. В свою очередь предприниматели не желают нести дополнительные расходы и будут опять-таки перекладывать проблему страхования на государственные структуры или самих мигрантов. Они, учитывая общую стоимость разрешительных документов, не горят желанием тратить лишние деньги на бесполезную, по их мнению, страховку.

"Современный страховщик с большим неудовольствием идёт на оплату несчастных случаев или дорогостоящего лечения. И участникам заседания предстоит решать вопрос финансирования страховых компаний. Он должен быть согласован не только за счёт государства, но и за счёт повышения ответственности бизнеса", — полагает Зорин.

Эту точку зрения разделяет и Игорь Савин. "Прежде чем мигранты сюда приехали, бизнес годами зазывал дешёвую рабочую силу. И это, в первую очередь, ответственность бизнеса. Правда, коммерсанты на это пойдут крайне неохотно, так как в свою очередь считают, что уже платят и так чересчур высокие налоги", — заявляет эксперт.