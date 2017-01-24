Начальники Генеральных штабов вооруженных сил России и Таджикистана - генерал армии Валерий Герасимов и генерал-майор Эмомали Собирзода обсудили на встрече в Москве дополнительные совместные меры по повышению боеготовности таджикской армии.

«Я думаю, что предпринимаемые нами действия позволят гарантированно выполнять задачи по нейтрализации угроз и вызовов безопасности в регионе», — выразил уверенность Валерий Герасимов на встрече со своим таджикским коллегой, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Начальник российского Генштаба напомнил, что РФ поставляет армии Таджикистана оружие и технику. Кроме того, в вузах Минобороны России бесплатно готовятся высококвалифицированные кадры для таджикских Вооруженных сил. В настоящее время там обучается 607 таджикских военнослужащих. Кроме того, на 201-й российской военной базе в Таджикистане осуществляется подготовка до тысячи младших специалистов в год.

«С декабря 2016 года начались практические занятия с батальонными тактическими группами Вооруженных сил Таджикистана. Одновременно идет восстановление неисправного вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для их комплектования», — добавил Герасимов.

«У нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого, строим отношения между нашими министерствами. Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях. Рассматриваем это в качестве важного фактора сохранения региональной стабильности», — подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России.

В свою очередь, генерал-майор Эмомали Собирзода выразил признательность за внимание, уделяемое развитию двустороннего сотрудничества, и совместное укрепление армии Таджикистана.

«Если говорить об итогах нашей работы за 2016 год, то могу отметить, что мы значительно продвинулись в решении отдельных вопросов, представляющих взаимный интерес, открыли новые направления сотрудничества и определили приоритетные задачи, которые нам предстоит реализовать уже в этом году», — сказал Эмомали Собирзода.

Напомним, 30 ноября 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году наступит «ключевая фаза по военно-техническому сотрудничеству». В Таджикистан будет поставлено большое количество вооружения и военной техники.

На данный момент ВВС Таджикистана не имеют на вооружении боевых самолетов. По данным Aviation Week & Space Technology, в летном состоянии находится четыре Ми-24 и 11 Ми-8/Ми-17ТМ.

В инфографике "АП" - военная мощь Таджикистана.