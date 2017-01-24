Сборная Афганистана по футболу, которая по итогам жеребьевки отборочного турнира Кубка Азии-2019 оказалась в группе «С», проведет свой домашний матч против Вьетнама в Душанбе, сообщает официальный сайт ФФТ.

В связи с тем, что из-за соображений безопасности сборная Афганистан не может проводить международные матчи у себя, Федерация футбола этой страны выбрала Центральный республиканский стадион Душанбе для проведения домашних игр в рамках группового этапа отборочного турнира Кубка Азии-2019.

По итогам жеребьевки сборная Афганистана оказалась в группе «С» вместе с командами Иордании, Вьетнама и Камбоджи.

В отборочном турнире Кубка Азии-2019 Афганистан стартуем матчем против Вьетнама. Эта встреча состоится 28 марта на Центральном республиканском стадионе Душанбе.