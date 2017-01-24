Правительственная комиссия все еще подсчитывает размер ущерба, понесенного в результате масштабной аварии, произошедшей в электроэнергетических сетях Таджикистана 28 октября прошлого года. Причины же масштабного блэкаута до сих пор не озвучиваются.
Потери, понесенные в результате аварии 28 октября, подсчитываются рабочей группой, в которую вошли представители министерств, ведомств и предприятий страны, сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода 24 января на пресс-конференции в Душанбе.
«Авария произошла в вечернее время, когда большинство предприятий страны не работали», - сказал министр.
Значительные потери, по данным Усмонзода, могла понести «Таджикская алюминиевая компания», которая функционирует круглосуточно. «Компания представила свои подсчеты, которые на данный момент подытоживаются рабочей группой», - подчеркнул министр.
Он не стал озвучивать конкретные причины, приведшие к возникновению аварии, напомнив лишь, что сразу же на другой день после аварии была создана специальная комиссия, которая занималась выявлением причин случившегося.
«Выявлены недостатки, которые были устранены», - сказал он, посоветовав для получения более подробной информации обратиться в «Барки точик».
«Чтобы в будущем не повторялось подобное, планируется ужесточить тендерные требования к компаниям, которые занимаются поставкой электроэнергетического оборудования и строительством гидротехнических сооружений», - заключил министр.
Напомним, 28 октября примерно в 18:35 по душанбинскому времени, в столице и других населенных пунктах страны внезапно отключилась подача электроэнергии. В целом без «света» осталось около 90% территории Таджикистана. Подача электроэнергии была восстановлена только спустя три часа.
По предварительным данным, авария произошла в результате остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.
Созданная на следующий день специальная комиссия по выявлению причин аварии еще в ноябре завершила работу и предоставила энергохолдингу свои заключения. Но «Барки точик» до сих пор не готов обнародовать результаты.
Между тем, некоторые эксперты связывали произошедшую аварию с халатным отношением энергетиков к вопросам безопасности гидротехнических сооружений.
Они считают такие аварии вполне закономерными для электроэнергетической системы страны, так как, по их мнению, на гидротехнических сооружениях страны не соблюдаются правила эксплуатации.
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Баха2 часа назад
В цивилизованных странах при таком большом косяке просто уходят в отставку,или Ч,аноб должен помочь в отставке