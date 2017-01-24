Ключевым фактором развития сельского хозяйства в Таджикистане является освоение новых поливных земель, но для этого нужны инвестиции. Таджикские мелиораторы делают ставку на китайских инвесторов.

Директор Агентства мелиорации и ирригации при правительстве РТ Холмурод Рахмон считает, что освоение новых поливных земель является ключевым фактором развития сельского хозяйства в Таджикистане.

По его данным, озвученным журналистам, в настоящее время в республике осуществляется несколько инвестиционных проектов, это водоснабжение земель Дангаринского района в несколько этапов, обеспечение стабильности бассейна реки Пяндж и другие.

«В Таджикистане есть потенциал для освоения более 800 тыс. га земель и использования их для выращивания сельскохозяйственной продукции», - сообщил Холмурод Рахмон.

По его словам, большие перспективы в этом направлении у земель в массивах Дангара, Бешкент и Карадум, на юге республики.

«Земля в Карадуме, административно относящаяся к Джайхунскому району, не имеет себе равных в Таджикистане по плодородию. Каждый метр этого массива может принести большую прибыль, тем самым обеспечивая население новыми рабочими местами и качественной сельхозпродукцией», - заявил глава Агентства мелиорации и ирригации Таджикистана.

По его данным, здесь обильный урожай дает рис, хлопок, зерновые, овощи.

По словам Х. Рахмона, сейчас ведутся переговоры с иностранными инвесторами, в основном, с китайскими. Учитывая имеющиеся технические ресурсы, Таджикистан пока самостоятельно не может провести воду в залежные и пустынные земли.

«Особую тревогу вызывает состояние материально-технической базы. На балансе региональных отделений водных хозяйств нет современной техники. Они не в состоянии даже очистить каналы, не говоря о прокладке новых ирригационных каналов, чтобы превратить богарные земли в поливные», - отметил Х. Рахмон.

В настоящее время в Таджикистане более 280 тыс. га земли орошаются с помощью 385 насосных станций, которые потребляют 0.263 кВт\часов электроэнергии за подачу одного кубометра воды. Из-за неплатежеспособности хозяйств, за использованную воду местные водхозы собрали лишь 61 процентов денег за свои услуги. В свою очередь, это привело Агентство к долгам перед энергетиками. Общий объем долгов потребителей хозяйственной воды перед Агентством мелиорации и ирригации при правительстве РТ превысил 75 млн сомони. Дебиторская задолженность самого Агентства составляет около 90 млн сомони.

«Из-за сложной финансовой ситуации программа освоения новых орошаемых земель претворяется в жизнь слишком медленно. По нашим данным, средняя стоимость орошения 1 гектара земли в зависимости от регионов составляет от 10 до 20 тыс. долларов. Если учесть строительство крупных оросительных систем, то эта цифра может вырасти в три – четыре раза», - добавил глава Агентства мелиорации.