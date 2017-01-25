После двух дня переговоров по сирийскому урегулированию Россия, Турция и Иран сделали совместное заявление. Документ зачитал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает Inforburo.kz. Страны отметили, что поддерживают начало разговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооружённой оппозиции в Астане 23-24 января.

«Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии и подтверждаем, что привержены идее суверенности и целостности Сирийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной, несекторианской страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН. Мы убеждены, что военного решения по данному вопросу нет, и он должен быть решён только политическим процессом», – говорится в документе.

Стороны пришли к мнению создать трёхсторонний механизм, который будет следить за прекращением огня в Сирии.

«Было решено создать трёхсторонний механизм, который должен следить за полным прекращением огня, отсутствием провокаций. Мы подтверждаем свою определённость продолжать борьбу против ИГИЛ и Ан Нусра и отделить их от другой части вооружённой оппозиции. Мы выражаем убеждение, что существует срочная необходимость начать переговорный процесс, согласно резолюции Совета безопасности ООН 2254», – зачитал текст документа министр иностранных дел Казахстана.

Стороны отметили, что Астанинский процесс был эффективной платформой переговоров.

«Мы подчёркиваем, что международная встреча по Сирии в Астане является эффективной платформой для прямого диалога между правительством и оппозицией, как того требует резолюция 2254 Совбеза ООН. Мы поддерживаем желание оппозиционных вооружённых групп принять участие в следующем раунде переговоров, который будет проведён между правительством и оппозицией под юрисдикцией ООН в Женеве 8 февраля 2017 года. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать политический процесс с реализацией всех мероприятий, которые были согласованы резолюцией 2254 Совбеза ООН», – говорится в совместном заключении.

Стороны процесса также выразили благодарность Президенту РК Нурсултану Назарбаеву и в целом Казахстану за то, что принимали на своей территории международную встречу по Сирии в Астане.

Стоит отметить, что прямых переговоров между оппозицией и правительством Сирии не было. «Они сидели друг напротив друга только на открытии», – сообщил журналистам политический обозреватель Мохамеда Машаркха.

Между тем, оппозиция Сирии направила свои предложения правительству страны по прекращению огня.

«Направили список целый своих предложений по прекращению огня правительственной делегации через ООН. Мы дали неделю времени правительственной делегации ответить на этот список», – сообщил представитель оппозиции «Южный фронт» сирийской свободной армии Иссам Эльрейс в интервью журналистам.

«Но теперь русским надо перейти от слов к делу и показать, что они на самом деле будут договариваться с Ираном и Башаром Асадом о том, что будет выполняться перемирие», – уточнил он.

По его словам, в ближайшее время переговоров по сирийскому кризису в Астане не предусматривается.

«Следующая встреча в Астане не предусматривается пока. В основном все рассчитывают на Женеву», – сказал Иссам Эльрейс.

Напомним, в столице Казахстана 23-24 января проходили переговоры по сирийскому урегулированию. В первый день переговоров в Астане представители правительства Сирии и вооружённой оппозиции впервые сели за один стол переговоров.