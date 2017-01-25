Душанбинский «Истиклол» не стал продлевать контракт с украинским защитником команды Петро Ковальчуком.

Душанбинский футбольный клуб «Истиклол», который в эти дни проводит первый зарубежный учебно-тренировочный сбор в Турции, принял решение расстаться с украинским легионером Петро Ковальчуком.

«У футболиста закончился действующий контракт со столичной командой, и клуб решил отпустить футболиста на правах свободного агента», - сообщается на официальном сайте «Истиклола».

Петро Ковальчук перешел в «Истиклол» в начале 2015 года из белорусского клуба «Слуцк». Во время своего пребывания в «Истиклоле» футболист стал двукратным чемпионом Таджикистана, по два раза выиграл Суперкубок и Кубок страны, становился победителем Кубок ФФТ, а также финалистом Кубка АФК-2015.

В сезоне 2015 Петро Ковальчук был признан лучшим защитником чемпионата республики.