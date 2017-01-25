Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами, арестован. По данным «Коммерсанта», арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО «Лефортово», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и «ведется в отношении частного лица».

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

По данным «Коммерсанта», свой пост может покинуть руководитель подразделения Андрей Герасимов. Собеседники издания связывали происходящее как раз с расследованием Управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из его заместителей. По их данным, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

Расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством, отмечает «Коммерсант». Два собеседника издания, знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который «по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране».

«Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции»,— подтверждает давний знакомый господина Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Влияние событий в ЦИБ на отрасль, считает он, можно будет оценивать лишь после появления официальных данных от ФСБ.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления «К», а также из Следственного комитета РФ, сообщали ранее в компании.

«Руслан Стоянов известен как человек, который умеет выстраивать неформальные контакты. Думаю, что в «Лаборатории Касперского» после этого инцидента подумают о необходимости дистанцироваться от правоохранительных органов и построить более формальные отношения с ФСБ»,— говорит главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов.

ФСБ, по его мнению, в любом случае и дальше будет активно сотрудничать с компанией при расследовании киберпреступлений, поскольку «деваться некуда — у «Лаборатории Касперского» лучшая экспертиза».