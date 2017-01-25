Почти половина из 33 тысяч выпускников школ Согдийской области в 2016 году поступили в вузы и средне-специальные профессиональные учебные заведения. Это, по словам начальника управления образования Согдийской области Осима Каримзода, является лучшим показателем в масштабах республики.

По словам Каримзода, 1623 выпускника образовательных учреждений региона поступили в вузы ближнего и дальнего зарубежья.

Среди достижений сферы образования области О.Каримзода также назвал победу пяти учащихся Президентской школы города Бустона на республиканской олимпиаде, что также является лучшим показателем среди всех Президентских школ республики.

О.Каримзода сообщил журналистам, что впервые в истории области лучшим учителем и лучшим воспитателем года стали согдийские педагоги.

«Учитель школы для одаренных детей Бободжон Гафуровского района Замира Рустамова стала “Учителем года Таджикистана-2016”, а Заррина Рузиева, воспитатель Президентского детсада города Худжанда, стала победителем конкурса “Лучший воспитатель Таджикистана-2016”», - отметил он.

«В новом учебном году нам удалось решить проблему преподавания в школах учителей со средним образованием. Теперь все учителя школ области имеют высшее или средне-специальное образование. Из 36,5 тысяч педагогов около 77% имеют высшее образование. В прошлом году в масштабах области были сданы в эксплуатацию новые школы и дополнительные учебные корпуса на 9324 ученических места», - сообщил начальник областного управления образования.

Вместе с тем, из 29 центров дополнительного образования 14 не имеют отдельных зданий. Такая же ситуация с центрами по информационным технологиям и развития талантов, которые соответственно нуждается в 13 и 19 отдельных зданиях.

«Из 72 школ, состояние которых считается частично аварийным, отремонтировано и реконструировано 37 школ, в 19 школах продолжаются восстановительные работы, остальные пока остаются в категории частично аварийных», - сказал О.Каримзода.

Педагогическое сообщество области волнует проблема переукомплектованности классов, которая во многих школах области остается актуальной.

«Эта проблема связана с ростом населения и слабой реализацией решения правительства республики о развитии образовательных учреждений. Только в новом учебном году в школы области пришли 18 тысяч первоклашек. Можно бесконечно говорить об этой проблеме, и пока не будут построены новые учебные корпуса и школы, эту проблему решить невозможно. Мы используем все бюджетные возможности. Рост строительства школ должен соответствовать росту населения», - заявил Каримзода.

По словам начальника облоно, в октябре прошлого года было опубликовано решение председателя Согдийской области, согласно которому директора школ области, которые с привлечением внебюджетных средств и методом хашара построят новые учебные корпуса и классы, будут награждены единовременной премией от 3 до 10 тысяч сомони.

«Согласно указанию главы области мы объявили конкурс и обратились через СМИ и телевидение к предпринимателям и меценатам с призывом строить школы и детсады. На наше обращение уже откликнулись десятки бизнесменов, которые выразили свою готовность внести вклад в строительство новых школ», - сказал О.Каримзода.

Осим Каримзода с сожалением сообщил, что наблюдается рост правонарушений среди учащихся школ. В прошлом году зафиксирован 81 факт правонарушения среди школьников. По правонарушениям лидируют Худжанд (16 фактов правонарушений), Пенджикент (11), Спитамен (10), Б.Гафуров (8), Канибадам (8), Гулистон и Ашт по 6, Исфара (5).

За отчетный период среди учащихся школ зарегистрировано 25 случаев суицида и покушения на суицид. За исключением четырех районов – Шахристана, Айни, Зафарабада и Горной Матчи, а также города Истиклол, такие случаи имели место во всех других городах и районах области.

«Таких случаев по сравнению с 2015 годом зафиксировано на 7 случаев меньше. Мы прилагаем все усилия для профилактики этой негативной тенденции, почти все школы обеспечены психологами. Достигнуто соглашение с Худжанским госуниверситетом об увеличении количества специалистов-психологов для школ. В этом направлении мы сотрудничаем с ЮНИСЕФ», - отметил О.Каримзода.